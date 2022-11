L’épouse de Richard Gere, Alejandra, montre son fils Alexander sur une photo rare – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Alejandra Gere39 ans, a partagé une rare photo d’elle et Richard Gerele fils Alexandre, 3 ans, dans sa dernière publication Instagram. La maman adorée a montré le tot s’enfuyant d’elle et de l’acteur de 73 ans tout en passant du temps dehors dans une chemise blanche à manches longues, un pantalon rose et des bottes vertes. Bien que les parents aimants ne puissent pas être vus directement sur la photo, leurs ombres ont été capturées derrière lui et Richard a semblé tenir l’appareil photo dans le moment mémorable.

“Papa, maman et Alexander 🧡”, Alejandra a légendé le message. Il a suscité de nombreux commentaires de la part des abonnés et ils ont adoré voir le petit garçon, qu’elle et Richard gardent généralement privé. “Belle famille”, a écrit un abonné tandis qu’un autre a partagé, “Quelle belle photo et quel beau souvenir.” Un troisième a envoyé de l’amour à Alejandra, Richard et Alexander, et un quatrième a qualifié le moment de “précieux”.

En plus d’Alexandre, Alejandra et Richard auraient accueilli un deuxième fils en avril 2020. Elle a également un fils Albert Friedland9 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Govind Friedlandet il est le père de Homère22 ans, qu’il partage avec son ex-femme Carey Lowell. Alejandra, qui a épousé le Automne à New York star en 2018, avait précédemment jailli de leur romance et de leur famille, dans une interview.

“J’étais un peu perdue, sans lumière, et le connaître a donné un sens à ma vie”, a-t-elle confié. Salut magazine. “C’était le sentiment que quelqu’un me tendait la main et me montrait mon vrai chemin.”

« Il devait en être ainsi dans cette vie. Il m’a promis au moins 20 bonnes années ! elle a continué. “Mais je dois avouer qu’il a beaucoup plus d’énergie que moi, est beaucoup plus actif. C’est difficile de le suivre. … Il n’est pas humain !

Alejandra a également jailli sur Richard dans un doux post sur leur anniversaire en 2020. «Aujourd’hui est le jour où j’ai épousé l’homme le plus merveilleux que j’aie jamais rencontré, je sais que cela semble cliché mais c’est vrai !! » s’est-elle exclamée à côté de magnifiques photos de mariage d’eux deux. « Ça vient du fond du cœur, je suis tellement fière d’être avec toi, de partager cette vie avec toi, d’être la mère de nos enfants, d’être ton amie, d’être ta femme ! Tu me rends tellement heureux ! Tu es l’amour de ma vie ♥️”