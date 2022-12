L’épouse de Ram Charan, Upasana, demande les bénédictions des «femmes principales de la vie» après l’annonce de la grossesse

L’épouse de la star de RRR Ram Charan, Upasana Kamineni, célèbre actuellement la meilleure phase de sa vie et qui entre dans la maternité. L’épouse star a annoncé sa grossesse après dix ans de leur mariage et leur bonheur n’a pas de frontières. Il y a quelques jours à peine, Ram et Upasana se sont rendus sur leur Instagram et ont partagé cette heureuse nouvelle avec leurs fans et leurs proches. Upasana et Ram sont l’un des couples les plus aimés de l’industrie du sud. Leur relation a connu beaucoup de belles phases ensemble mais devenir parent est quelque chose dont ils ont toujours rêvé comme presque tous les couples.

Upasana, qui est également une entrepreneure et est prête à entrer dans la maternité, a partagé une belle photo d’elle avec ses principales femmes et leur a demandé des bénédictions. “Entrer dans la maternité avec les bénédictions des femmes les plus importantes de ma vie. Athama manquant.”

Upasana et Ram parlaient souvent d’avoir un bébé mais ils attendaient le bon moment. Cependant, lors d’une de ses interactions avec Sadhguru, Upasana avait parlé de ne pas vouloir d’enfant et avait demandé à Sadhguru qui l’avait félicitée de rencontrer sa belle-mère. Mais les choses ont changé au fil du temps et la même chose s’est produite avec Upasana, en ce moment, elle est prête à devenir mère et prend le plus grand soin d’elle-même.

Ram s’est toujours tenu comme un roc avec sa femme Upasana et lorsqu’on lui a d’abord demandé d’embrasser la parentalité ensemble, il avait dit qu’ils voulaient tous les deux avoir une famille et attendaient le bon moment et maintenant le bon moment est arrivé. Les fans du couple attendent avec impatience l’arrivée du petit.