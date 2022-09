L’épouse de Raju Srivastava, Shikha Srivastava, s’effondre en parlant du comédien décédé – Regardez

La famille du regretté comédien Raju Srivastava a organisé une réunion de prière à laquelle ont participé plusieurs artistes de Bollywood et de la télévision. Kapil Sharma, Bharti Singh, Kay Kay Menon, Shailesh Lodha, Sunil Pal, Johnny Lever, Ahsaan Qureshi, Dr Sanket Bhosale, Neil Nitin Mukesh et d’autres artistes ont accompagné et pleuré la perte du défunt comédien.

Selon la vidéo partagée par Instant Bollywood, lors de la rencontre, l’épouse de Raju, Shikha Srivastava, a été invitée à dire quelques mots sur le comédien. Une Shikha émue a pris le micro mais elle a immédiatement fondu en larmes. Tout en pleurant, Shikha a dit: “Kya bolu … kuch bolne ko nahi reh gaya hai. Meri toh zindagi chali gayi.” Shikha s’est effondré davantage et, “Sab logon ne bahut prière ki, médecins ne bhi puri koshish ki… hum sab ne bahut koshish ki… hum sab ko bahut hasaya. Upar ja ke waha bhi hasaye sab ko, khush rahe shanti se rahe. Merci beaucoup.”

Pour les non-initiés, Raju Srivastava, qui avait été admis plus tôt dans un hôpital après s’être effondré alors qu’il s’entraînait dans un gymnase, est décédé ce matin (21 septembre). La nouvelle a été confirmée par sa famille, selon l’agence de presse ANI. Selon PTI, le frère de Raju Srivastava a confirmé que le comédien est décédé après 41 jours à l’hôpital de Delhi.

Srivastava a subi une crise cardiaque le matin du 10 août alors qu’il s’entraînait dans un gymnase du sud de Delhi et il a été transporté d’urgence à l’AIIMS, à New Delhi. L’humoriste de 58 ans se plaignait de s’être senti mal à l’aise lorsqu’il a été transféré à l’hôpital. Srivastava s’était effondré après avoir ressenti des douleurs à la poitrine en courant sur le tapis roulant du gymnase. Il a subi une angioplastie le même jour. Son entraîneur l’a emmené à l’hôpital. Au moment de la crise cardiaque, Raju Srivastava était à Delhi pour rencontrer des dirigeants de l’État.