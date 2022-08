L’épouse de Raju Srivastava, Shikha Srivastava, dit qu’il est maintenant stable, demande aux fans de ne pas répandre de rumeurs sur sa santé

L’état de Raju Srivastava s’était aggravé mercredi soir. Son conseiller en chef avait informé les médias que l’humoriste était au bord de la mort cérébrale et avait également des problèmes cardiaques. La détérioration de l’état de Raju avait suscité l’inquiétude des fans qui continuaient à prier pour qu’un miracle se produise. Sa femme Shikha Srivastava a maintenant partagé une mise à jour sur la santé de son mari et a informé les médias que Raju est stable et que les médecins le traitent bien.

“Il est stable. Les médecins le traitent bien. Raju ji est un combattant et il reviendra parmi nous tous. Nous avons besoin de vos prières et de vos souhaits”, a déclaré Shikha lors d’une conversation avec une agence de presse. Elle a également demandé aux médias et aux fans de ne pas répandre de rumeurs sur la santé de Raju car cela affecte le moral de la famille.

Elle a dit que la famille de Raju ne voulait pas d’énergie négative à un moment aussi critique. Elle a demandé aux fans de prier pour le prompt rétablissement de Raju et a déclaré qu’il serait bientôt de retour. Elle a également déclaré que les médecins faisaient de leur mieux et que Raju leur répondait. “Il se bat. Alors, s’il vous plaît, ne répandez pas de négativité”, a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que Raju avait subi une lésion cérébrale et continuait d’être sous assistance respiratoire. On disait que son état était critique et qu’il n’avait pas encore pris conscience. Ses fans et ses collègues de l’industrie ont inondé les réseaux sociaux de prières, souhaitant un prompt rétablissement à Raju.

Mercredi dernier, Raju a subi une crise cardiaque alors qu’il courait sur le moulin à tendances du gymnase. Il a été transporté d’urgence à l’AIIMS, à New Delhi, où il a subi une angioplastie le même jour. Depuis lors, Raju est aux soins intensifs sous assistance respiratoire.

Il y a eu des allégations selon lesquelles il s’est surmené au gymnase, mais son neveu Kushal Srivastava a nié ces affirmations. Il a demandé aux fans de l’humoriste de ne pas déranger la famille et a demandé à leur bienfaiteur de s’abstenir d’envoyer des messages à la famille.