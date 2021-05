L’épouse de Rahul Vohra, Jyoti Tiwari, demande justice pour son mari et accuse la négligence médicale pour sa mort due au COVID-19

L’acteur et YouTuber Rahul Vohra a respiré son dernier souffle en raison des complications du COVID-19 à l’âge de 35 ans. L’acteur a été admis à l’hôpital super spécialisé Rajeev Gandhi de Delhi et subit un traitement pour COVID-19. La nouvelle de la mort de Vohra arrive juste un jour après qu’il ait publié sur sa page Facebook en disant qu’il aurait pu être sauvé s’il avait reçu un traitement approprié et qu’il renaîtra bientôt.

Lundi, sa femme Jyoti Tiwari, qu’il aurait épousée en décembre 2020, s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une vidéo de Rahul de l’hôpital. Dans la vidéo, Vohra, portant un masque à oxygène, a déclaré: « Iski bohot keemat hai aaj ke time pe. Bina iske mareez na chhatpata jaata hai. Kuch nahi aata isme, kuch bhi nahi aa raha (C’est très précieux à l’heure actuelle. Sans cela, les patients souffrent. Mais rien ne passe par celui-ci, rien du tout). «

Jyoti a sous-titré la vidéo en déclarant: « Justice pour chaque Rahul … Mera Rahul chala gaya ye sab ko pata hai par kaise gaya ye kisi ko nahi pata. Rajeev Gandhi super hôpital spécialisé Tahirpur Delhi. Est tarah se ilaaj kia jata h vahan. Ummeed karti hun simple pati ko insaaf milega. Ek aur Rahul est duniya se nahi Jana chahiye. #justiceforirahulvohra (Tout le monde sait que mon Rahul nous a quittés mais personne ne sait comment il est mort. C’est le genre de traitement qu’il a reçu. J’espère que mon mari obtiendra justice. Un autre Rahul ne devrait pas mourir de cette manière).

Pleurant sa disparition, l’ami et acteur de Vohra, Bharat Pandit, a posté en hindi sur Facebook: « Covid 19 # Rahul Vohra plus. Après avoir entendu Ratnesh et lu votre message, je vous ai appelé et envoyé des SMS à plusieurs reprises, frère. Mais vous ne l’avez pas fait réponse. J’ai appris de Rahul Sharma que vous avez été transféré dans un autre hôpital. Sharma m’a appelé ce matin pour m’informer que ce que vous avez écrit dans votre message s’est réalisé. Om Shanti. «