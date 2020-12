L’épouse de Mike Pompeo aurait été testée positive pour le coronavirus plus tôt ce mois-ci lorsqu’ils ont été critiqués pour avoir organisé des fêtes au département d’État alors que le pays était aux prises avec un pic de cas de COVID-19.

Une source proche du dossier a déclaré à Bloomberg que l’épouse de Pompeo, Susan, avait contracté le virus juste avant que son mari n’annonce le 16 décembre qu’il allait être mis en quarantaine après avoir été exposé au virus.

Les responsables n’ont jamais identifié qui avait exposé le secrétaire d’État au virus, mais ont déclaré que Pompeo avait été testé négatif.

On ne sait pas non plus comment Susan a été infectée par le virus qui s’est maintenant propagé à plus de 18,5 millions d’Américains et a tué au moins 327 853 personnes aux États-Unis.

Le 16 décembre également, le département d’État a annoncé les annulations des fêtes du secrétaire pour la saison.

La veille, Pompeo était censé assister à une fête de Noël en salle où moins de 70 personnes se sont présentées à l’événement alors que Pompeo avait invité 900 personnes.

L’événement, organisé par Pompeo et Susan au département d’État, a été évité par la majorité des invités après que les célébrations aient suscité un tollé de la part des responsables de la santé publique.

Pompeo n’a pas assisté à sa propre fête après qu’il a été révélé qu’il était exposé au virus.

Les restrictions actuelles à Washington, DC, limitent les rassemblements à l’intérieur à moins de 10 personnes au milieu du nombre croissant de cas de coronavirus.

Les responsables de la santé publique et les législateurs ont averti que le parti pourrait être un « événement à grande diffusion », ont déclaré deux responsables américains au Washington Post la semaine dernière. Environ 70 personnes ont envoyé un RSVP pour l’événement, mais encore moins y ont assisté.

Deux invités ont déclaré que la célébration exposait les invités ainsi que le personnel au risque de contracter un coronavirus.

Pompeo, qui était censé prendre la parole lors de la célébration, a annulé son discours, ont déclaré les responsables. Il a plutôt fait appel à un orateur suppléant.

La fête était pour les membres de la famille des diplomates en service à l’étranger qui restent chez eux pendant que leurs proches sont en poste à l’étranger.

Un Père Noël portant un masque facial était présent à l’événement pour parler aux invités et des rafraîchissements, y compris des boissons et des repas en boîte, étaient disponibles, ont déclaré les responsables.

On ne sait pas combien de temps Pompeo est resté en quarantaine, car son emploi du temps public le prévoit pour des réunions aussi récentes que le 21 décembre.