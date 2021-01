L’épouse de Piers Morgan, Celia Walden, a jeté de l’ombre sur Donald Trump alors qu’il quittait officiellement la Maison Blanche et était remplacé par Joe Biden.

Le journaliste, 45 ans, a plaisanté en disant que Trump allait «droit à la poubelle» lorsque Biden a été inauguré en tant que 46e président des États-Unis.

S’adressant à Instagram, elle a partagé une photo de deux sucettes comestibles qui semblaient être les visages de Biden et Trump.

Elle l’a légendé: « Celui de droite va directement dans la poubelle. Tout ce qui est coloré est forcément toxique. #Suckonthatdonald #deliverance »

L'animateur de Good Morning Britain, Piers, lui a donné son sceau d'approbation en l'aimant, bien que certains de ses fans aient remis en question son point de vue étant donné que son mari est ami avec l'ancien président depuis des années.







Piers a rencontré Trump lorsqu’il a participé à la version américaine de Celebrity Apprentice et ils sont restés amis depuis, à l’exception d’une brève période où Trump ne l’a plus suivi sur les réseaux sociaux.

Malgré leur amitié, Piers n’a pas retenu son point de vue lorsqu’il a estimé que Trump avait tort.

Ce mois-ci seulement, Piers a publiquement critiqué Trump, critiquant son discours sur les récentes émeutes du Capitole, qui ont vu les partisans de Trump protester contre la victoire électorale de Biden.







Piers, 55 ans, a partagé la vidéo du discours de Trump, écrivant: « Malhonnête, un *** – couvrant b ****** ».

Il a par la suite condamné «l’héritage honteux» de Trump.

Un tweet de Trump pendant le carnage demandait que « tout le monde au Capitole américain reste pacifique. Pas de violence! Rappelez-vous, NOUS sommes le parti de la loi et de l’ordre – respectons la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Merci! »







Piers a répondu avec fureur: « Trop f ** roi en retard. »

Il a ajouté: « Une femme a été abattue dans ce carnage et tout dépend de vous. Ce n’est pas de la télé-réalité, c’est la vraie vie. Passez à la télé, admettez que vous avez perdu les élections et annulez cette folie. Et puis sortez du Blanc. Maison ».

Le 46e président Biden et son vice-président Kamala Harris ont prêté serment aujourd’hui lors d’une cérémonie avec une sécurité accrue à la suite des émeutes de Capitol Hill.