L’épouse de Perry Farrell raconte le désastreux épisode de Jane’s Addiction

Etty Lou Farrell, l’épouse du chanteur de Jane’s Addiction, Perry Farrell, a publié son propre récit des raisons pour lesquelles le concert du groupe a mal tourné vendredi soir à Boston, avec une explication détaillée de qui faisait quoi – et qui frappait qui – pendant et après une confrontation calamiteuse qui a mis fin prématurément au concert.

Elle a écrit sur son compte Instagram samedi matin que son mari était contrarié par le niveau sonore du groupe qui couvrait sa voix, et que cela l’avait conduit à agresser le guitariste Dave Navarro, qui ne semblait pas se douter de rien. Etty Lou a des mots élogieux pour la façon dont Navarro a géré la situation avec sang-froid. D’un autre côté, elle s’en prend au bassiste Eric Avery pour ses « coups bas » en lui mettant la tête dans une prise et en lui donnant trois coups de poing – ce qui n’était pas clair dans la vidéo largement diffusée par les fans de l’altercation sur scène.

Etty Lou n’hésite pas à décrire la volatilité de son mari pendant et après l’incident, le décrivant comme « une bête folle » pendant une bonne demi-heure après la fin brutale du concert, ajoutant qu’il s’est effondré et a « pleuré et pleuré ».

Vidéo publiée à partir de plusieurs comptes vendredi soir, vue dans VariétéLe compte-rendu précédent de l’incident a montré une description claire de la plupart des événements. Farrrell est vu en colère en train de se mettre au visage de Dave Navarro et de grogner contre lui, puis de donner un coup d’épaule agressif à son camarade de groupe avant de finalement donner un coup de poing au guitariste. À ce moment-là, les lumières de la scène étaient tamisées, ce qui rendait difficile pour les spectateurs de comprendre exactement ce qui se passait alors que d’autres personnes commençaient à intervenir. Mais ce qui était évident, c’est que deux membres de l’équipe et le bassiste Eric Avery ont attaqué Farrell enragé pour l’éloigner de Navarro, et finalement ils ont sorti le chanteur de scène, car il semblait toujours se débattre avec eux alors qu’il était tiré dans les coulisses.

L’épouse de Farrell a raconté sur son compte Instagram, détail par détail, ce qu’elle a vu se passer, et a félicité Navarro pour avoir fait preuve de sang-froid face à la colère de son mari. Mais elle a également accusé Avery d’avoir « fait des coups bas » en frappant le chanteur à trois reprises dans le ventre, après lui avoir mis une clé de tête.

« Plutôt que de spéculer, j’ai pensé publier un compte-rendu à la première personne de ce qui s’est passé sur scène avec Jane’s Addiction hier soir au @lenderpavilion à Boston », a écrit Etty Lou Farrell. « Il y avait clairement beaucoup de tension et d’animosité entre les membres… la magie qui rendait le groupe si dynamique. Eh bien, la dynamite était allumée. Perry s’est levé au visage de Dave et l’a mis en échec. »

Bien qu’Etty Lou fasse référence à la « mise en échec » initiale, elle ne mentionne pas le coup de poing que Farrell a ensuite asséné à Navarro, à ce moment-là, l’enfer a semblé se déchaîner. (La vidéo ne précise pas si le coup a réellement porté.)

Elle a continué en expliquant que la colère de son mari était due à des problèmes de son. « La frustration de Perry s’était accrue, soir après soir ; il avait l’impression que le volume de la scène était extrêmement fort et que sa voix était noyée par le groupe. Perry souffrait d’acouphènes et de maux de gorge tous les soirs. Mais lorsque le public du premier rang a commencé à se plaindre auprès de Perry, l’insultant que le groupe avait prévu de jouer trop fort et qu’ils ne pouvaient pas l’entendre, Perry a perdu la tête. »

« Le groupe a commencé la chanson ‘Ocean’ avant que Perry ne soit prêt et ne fasse le compte à rebours. Le volume de la scène était si fort à ce moment-là que Perry n’entendait rien à part le bruit et la vibration des instruments et à la fin de la chanson, il ne chantait plus, il hurlait juste pour être entendu. »

Etty Lou Farrell pose ensuite la question « qui a gagné le combat ? » — et y répond en accusant Avery d’avoir réagi de manière excessive et d’avoir porté des coups à son mari.

« Bien sûr, Eric Avery », écrit-elle, d’une manière peu flatteuse. « Alors que Dave tenait Perry à distance pour désamorcer la situation, Dan s’est précipité pour désamorcer la situation en retenant Perry. Dave s’est éloigné pour retirer sa guitare. Eric s’est approché de Perry, dans le noir, derrière Dan, l’a pris par la tête et lui a donné trois coups de poing dans le ventre. Kevin, un membre de l’équipe aux cheveux longs, a tiré Eric à l’écart. Puis Eric, nonchalamment, s’est dirigé vers le devant de la scène pour s’excuser auprès du public pour la fin prématurée du spectacle. »

Après la bagarre, l’épouse de Farrell écrit : « Dave était toujours beau et cool au milieu d’une bagarre. Perry était une bête folle pendant la demi-heure qui a suivi. Il n’a finalement pas réussi à se calmer, mais s’est effondré et a pleuré. Eric, eh bien, soit il n’a pas compris ce que signifiait la désescalade, soit il a profité de la situation et a lancé quelques coups bas à Perry. »

Elle conclut : « Eh bien, c’est mon récit à la première personne de ce qui s’est passé. Regardez la vidéo vous-même. » Elle ajoute ensuite des hashtags qui, séparés, disent : « On ne peut pas pousser un homme plus loin. » « Dave a pris la grande route. » « Coup bas. » « Mère aigle. »

Ce qui n’est pas clair dans le récit d’Etty Lou Farrell, c’est pourquoi, si son mari était enragé par le bruit, il a spécifiquement ciblé Navarro comme cible de son animosité.

Bien que ce soit de loin le spectacle le plus dramatique jusqu’à présent de la tournée Jane’s Addiction – leur première sortie de ce type en 14 ans – il y avait eu des signes de tension au sein du groupe ou de difficultés vocales lors des arrêts précédents, comme rapporté dans les critiques et les témoignages de fans.

Jane’s Addiction avait donné deux concerts au Rooftop du Pier 17 à New York plus tôt dans la semaine, ce qui avait suscité de nombreuses discussions sociales et de l’inquiétude ou du dédain pour Farrell. Lors du premier des deux concerts, le chanteur s’était excusé pour sa voix défaillante – une situation à laquelle Etty Lou Farrell a fait allusion plus tard en décrivant samedi un mal de gorge. « Mesdames et messieurs, je dois être honnête avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma voix… Je n’arrive tout simplement pas à sortir les notes tout d’un coup », aurait déclaré Farrell à la foule. Le lendemain, Avery s’est rendu sur Internet pour admettre que le groupe n’avait pas fait la meilleure performance, disant qu’il était « optimiste quant au fait que nous serons meilleurs » le deuxième soir. Selon la plupart des témoignages, les choses se sont beaucoup mieux passées le deuxième soir à New York, et Farrell a été décrit comme étant revenu à une bonne forme vocale dans un Revue de JamBase affirmant que le groupe « a rebondi pour terminer le parcours de New York sur une note positive » — bien que la publication ait noté que « certaines des histoires (de Farrell) étaient captivantes et d’autres divaguaient alors qu’il buvait une bouteille de vin ».

Lors d’une étape précédente de la tournée ce mois-ci en Floride, un critique pour Creative Loafing Le critique a noté que Farrell était dans un « état d’interrogation » et enclin à un « discours incohérent », ce qui a conduit à des « moments étranges et inconfortables » et à une tension apparente entre lui et Navarro. « Farrell s’est lancé dans de nombreuses diatribes absurdes sur les pâturages de vaches, les champignons, le surf, la vie en Floride et les disputes avec son frère sur la politique, entre autres sujets indéchiffrables », a écrit le critique. « En buvant une bouteille pleine de vin tout au long de la représentation, on avait presque le sentiment que ce n’était pas la première bouteille qu’il débouchait pour la soirée. » Navarro semblait impatient à ce sujet, selon le critique. « À un moment donné, au cours d’une de ses divagations, Navarro a délibérément lancé un accord fort et perçant sur sa guitare, presque pour faire taire Farrell et remettre le spectacle sur les rails. »

Néanmoins, d’autres concerts de la tournée – une tournée en co-tête d’affiche avec Love & Rockets – se sont déroulés sans incident et ont été largement salués par les fans qui attendaient l’occasion depuis 14 ans.

Au petit matin de samedi, les représentants de Jane’s Addiction et du promoteur Live Nation n’avaient pas répondu à VariétéDemande de commentaire de.

La prochaine étape de la tournée est prévue dimanche à l’amphithéâtre Hartford Healthcare à Bridgeport, dans le Connecticut. Si le spectacle se déroule comme prévu, attendez-vous à ce que de nombreux participants aient leur téléphone à portée de main pendant toute la durée du concert.

De nombreux fans de musique ont plaisanté sur les réseaux sociaux sur la façon dont ils imaginent que le combat soit un avant-goût de ce qui pourrait se passer l’année prochaine lorsque les frères Gallagher se réuniront pour une tournée Oasis. Mais Liam Gallagher a déjà donné son avis sur la situation de Jane’s Addiction. En réponse à un commentaire décrivant le combat de Jane’s comme « Toi et Noel by night 3 », le chanteur d’Oasis a répondu avec sérieux : « Je ne pense pas que nous soyons très professionnels ces jours-ci, nous allons vous époustoufler. »

Liam Gallagher a proposé une autre réponse succincte à propos des images de l’explosion de Jane : « Leur attitude pue. »