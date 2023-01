L’épouse de Nick Jonas, Priyanka Chopra, décrit le séjour de sa fille prématurée à l’USIN

Priyanka Chopra revient sur la première année de la vie de sa petite fille, admettant qu’elle et son mari Nick Jonas ne savaient pas si Malti “y arriverait” alors qu’ils la surveillaient dans l’unité de soins intensifs néonatals pendant trois mois.

“J’ai vraiment protégé ce chapitre de ma vie avec ma fille. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de ma vie. C’est aussi la sienne”, a déclaré Chopra à British Vogue pour son numéro de février. L’article a été publié juste après le premier anniversaire de sa fille.

La fille de Chopra et Jonas est née le 15 janvier de l’année dernière via une mère porteuse un trimestre complet prématurément.

“J’étais au bloc opératoire [operating room] quand elle est sortie”, a déclaré l’actrice de “Quantico” à Vogue lors d’une interview chez elle alors qu’elle jouait avec Malti. “Elle était si petite, plus petite que ma main. J’ai vu ce que font les infirmières des soins intensifs. Ils font le travail de Dieu. Nick et moi étions tous les deux debout là pendant qu’ils l’intubaient. Je ne sais pas comment ils ont même trouvé ce dont ils avaient besoin [in her tiny body] pour l’intuber.”

Elle a dit que pendant les trois mois suivants, ils ont passé chaque jour avec Malti sur elle ou sur sa poitrine avant de pouvoir la ramener à la maison.

“Je ne savais pas si elle y arriverait ou non”, a-t-elle expliqué.

Malti est maintenant “en bonne santé et en plein essor”, a célébré Chopra, mais a déclaré qu’en tant que “maman de l’USIN”, elle a toujours du mal à se débarrasser de ces inquiétudes concernant la santé de sa fille.

“La première fois qu’elle a mangé un morceau solide [of food] elle s’est bâillonnée et j’ai cru que je l’avais tuée”, a-t-elle dit, ajoutant que sa mère et sa belle-famille ont été extrêmement favorables au bébé, expliquant que ce genre de choses est normal chez les bébés.

“Mais parce que je suis une maman de l’USIN, les enjeux sont si importants”, a-t-elle déclaré. “Et je dois m’en débarrasser. Je le ferai.”

Jonas, qui a rejoint l’interview, a qualifié la paternité d'”écrasante”, mais a déclaré qu’il n’y avait “rien de mieux”.

Une apparition récente dans l’émission de Kelly Clarkson, Jonas a déclaré que lui et sa femme avaient organisé une fête pour Malti.

“Nous devions célébrer”, a-t-il déclaré. “Elle a traversé un voyage assez sauvage au début de sa vie, alors nous avons dû célébrer avec style. Elle en est une. Elle est belle. C’est incroyable – le meilleur.”