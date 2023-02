L’épouse de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya, partage une vidéo de la dispute de l’acteur avec elle, l’appelant “menteur, tricheur, inhumain”

Vendredi, l’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya Siddiqui, alias Anjana Kishor Pandey, a publié une vidéo troublante de leur dispute verbale sur Instagram. Dans la vidéo, Nawaz a été capturé à la porte d’entrée de sa maison à Andheri, et il disait qu’il séjournait à proximité d’un hôtel et qu’il était venu emmener sa fille, Shora avec elle pour des procédures présumées liées aux visas.

Dans la vidéo, Aliya a été capturée en train de dire à Nawazuddin “Bharosha tum pe mujhe toh zara bhi nahi hai. Tumne humare bache ko accept nahi kiya hai (je ne te fais pas du tout confiance. Tu as nié avoir accepté notre enfant).” Partageant la vidéo et quelques autres documents, prouvant qu’Aaliya est l’épouse légalement mariée de l’acteur, elle a écrit : “Je regrette d’avoir donné mes 18 ans à un homme qui n’a absolument aucune valeur pour moi à ses yeux. Tout d’abord, j’ai rencontré lui en 2004 et nous sommes tous les deux entrés dans une relation vivante pendant son séjour à Ekta Nagar, Charkop, Mhada, Mumbai et nous où lui-même, moi et son frère, M. Shamasuddin Siddiqui, avions l’habitude de rester ensemble dans une chambre 1 où nous avons commencé notre voyage ensemble et vivait très heureux.”

Le message a continué et Aaliya a déclaré que Nawazuddin avait changé après avoir remporté le succès. “Ensuite, nous nous sommes mariés en 2010 et après 1 an, j’ai accouché. De plus, j’ai vendu mon appartement donné par ma mère à des fins de livraison et je lui ai même offert une voiture (Skoda Fabia) avec le même argent pour qu’il ne puisse pas voyager. en bus qu’il avait l’habitude de faire. Et maintenant, après tant d’années, il a complètement changé et est devenu inhumain.”

Voici la vidéo





Aaliya a ajouté: “Si j’étais conscient qu’à l’avenir, j’aurai à endurer toute cette douleur à laquelle je suis confronté depuis 12 ans, alors j’aurais plutôt choisi d’aller avec quelqu’un qui aurait même peu d’argent mais pas un personne comme lui qui, avec la superstar, est devenue plus menteuse et tricheuse dont je n’avais aucune idée quand je me suis mariée avec lui.”

Aaliya a écrit que Nawaz déclare qu’il a divorcé après la naissance de leur premier enfant, puis après le divorce, elle a noué une relation avec lui et ils ont donné naissance à leur deuxième enfant tout en étant dans une relation de cohabitation. Elle a appris plus tard que Nawaz ne l’avait jamais considérée comme sa femme alors qu’ils n’étaient même pas divorcés. “Ces allégations sont si dégoûtantes et la manipulation de ces choses est si irrespectueuse. Par conséquent, ma seule intention de ce message est de montrer à tout le monde que cet homme est arrêté si bas et je veux montrer ses vraies couleurs. Le tricheur peut être de n’importe quelle caste et celui qui a une bonne éducation ne trichera jamais. Par conséquent, je demande à tout le monde de ne pas suivre la religion d’un homme “, a conclu le message.