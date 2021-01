L’épouse de Monsieur Rogers, Joanne, est décédée à l’âge de 92 ans, a-t-on annoncé jeudi.

Le couple était marié depuis 50 ans avant que Fred, la star de PBS ‘Mister Rogers’ Neighborhood, ne meure à 74 ans en 2003.

Son décès a été confirmé par les Fred Rogers Productions et la Fondation McFeely-Rogers.

Ils ont tweeté: « Fred Rogers Productions est profondément attristé par le décès de Joanne Rogers. Partenaire aimante de Fred Rogers depuis plus de 50 ans, elle a poursuivi son engagement commun à soutenir les enfants et les familles après sa mort en tant que présidente du conseil d’administration de Fred Rogers Productions.

«Joanne était une musicienne brillante et accomplie, une merveilleuse défenseure des arts et une amie chère à tous les membres de notre organisation.

« Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Joanne et aux milliers de personnes qui ont eu le privilège de la connaître et de l’aimer. »

Il est entendu qu’elle a été hospitalisée pendant plusieurs jours. Sa cause de décès est inconnue.

L’animateur de télévision pour enfants bien-aimé Mister Rogers a été joué par Tom Hanks dans Une belle journée dans le quartier en 2019. Le rôle de Joanne a été confié à l’actrice Maryann Plunkett.

Joanne a déclaré à propos du film: « J’ai adoré. Je pense que Tom est presque un génie. Je veux donner du crédit – Tom Hanks a eu beaucoup, beaucoup de bonne presse et il le mérite.

Bill Isler, ancien président et chef de la direction de l’entreprise de Fred, a déclaré en 2019: « Quand Fred est mort, elle n’allait pas devenir monsieur Rogers, mais elle allait intervenir. »

La ville de Pittsburgh a tweeté jeudi: « L’un des voisins préférés de # Pittsburgh. Joanne et Fred ont changé notre ville pour toujours. Merci pour votre dévouement envers nos enfants et notre communauté.

Joanne a reçu le George Romero Legacy Award aux Elly Awards de Steeltown Entertainment en 2019.

Elle a rencontré Fred alors qu’elle fréquentait le Rollins College en Floride.

Le couple a eu deux fils et trois petits-enfants.

