L’épouse de Milind Soman, Ankita Konwar, révèle qu’elle a lutté contre la dépression pendant des années et qu’elle « fait toujours face à l’anxiété » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’épouse du mannequin Milind Soman, Ankita Konwar, a récemment confié qu’elle souffrait de dépression depuis des années. La passionnée de fitness a révélé qu’elle ressentait toujours des accès d’anxiété mais qu’elle avait toujours cultivé un sentiment d’amour-propre pour elle-même.

Ankita a déclaré que c’était incroyable de se réveiller chaque matin avec amour-propre.

Elle avait partagé la publication sous la forme d’une bobine dans laquelle elle était magnifique dans une robe à fleurs.

Dans la légende, elle a écrit: « Même après avoir combattu la dépression pendant des années, et toujours face à l’anxiété, c’est si bon de se réveiller chaque matin en réalisant que je suis toujours là et que je m’aime, avec tout ce que j’ai et malgré tout ce que je ne le faites pas. Ce sentiment est incroyable. Le véritable amour commence par l’amour-propre. »

Jetez un œil à son post :

Plus tôt, elle avait partagé un post franc et vulnérable sur son traumatisme sur Instagram. Elle a révélé qu’elle avait subi des abus dans son enfance, qu’elle avait été trompée par des gens et qu’elle avait perdu son ex-amant et son père dans le passé.

Pour les inconnus, Milind Soman et Ankita Konwar se sont mariés le 22 avril 2018, lors d’une cérémonie de mariage traditionnelle à Alibaug. Ils sont profondément dévoués aux causes liées au fitness et sont des coureurs réguliers de marathon.