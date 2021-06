L’épouse de Milind Soman, Ankita Konwar, donne une réponse EPIC à un utilisateur qui lui a demandé d’avoir des enfants

Ankita Konwar, l’épouse de Milind Soman, mannequin devenue actrice et passionnée de fitness, a récemment organisé une session « Demandez-moi n’importe quoi » sur Instagram et elle a reçu plusieurs questions allant de la façon dont elle gère le mariage avec un homme plus âgé à ses projets d’avoir un enfant, dont Ankita rangé gracieusement.

N’étant pas celle qui s’exprime, Ankita a choisi de répondre à un internaute qui lui a demandé si elle avait des enfants. Lorsqu’un internaute a demandé : « Cela fait des années que vous êtes marié, que pensez-vous de la planification familiale ? », Ankita a donné une réponse épique et a écrit : « Nous sommes une famille planifiée.

Dans une autre réponse à une question sur son énorme écart d’âge de 26 ans avec Milind, lorsqu’un utilisateur a demandé « comment avez-vous abordé ce stéréotype indien de » n’épousez pas un homme plus âgé « , Ankita a répondu: « Tout ce qui n’est pas courant dans un la société, les gens aiment généralement en parler. Et ce n’est pas seulement limité à l’Inde. En tant qu’espèce, nous avons tendance à devenir bizarres à propos de l’inconnu, de la peur AKA inexplorée. La capacité de survie. Et parfois, nous ne sommes pas assez conscients pour distinguer entre l’utilité et le gaspillage de cette compétence. J’ai toujours fait ce qui me rend heureux.

Regarde:

Pour les inconnus, Milind Soman et Ankita Konwar ont échangé leurs vœux solennels le 22 avril 2018, lors d’une cérémonie privée en présence de la famille proche et des amis du couple.

Le couple a ensuite à nouveau échangé ses vœux de mariage en Espagne en juillet 2018. Partageant des photos de leurs noces de rêve, Ankita a écrit: « Jusqu’à l’éternité les uns avec les autres. Le mariage pieds nus que nous avons toujours voulu dans les bois avec la belle famille. » C’est tellement rêveur !