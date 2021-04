L’épouse de MICHAEL Schumacher a mis sur le marché son «nid d’amour» du lac Léman pour 5 millions de livres sterling alors qu’il se bat de retour d’un accident de ski d’horreur.

Corinna et son mari avaient acheté le domaine «Sur le Moulin» en 2002 alors que Michael était sur le point de remporter son cinquième titre mondial de F1.

Le « nid d'amour » de Schumacher est basé sur le lac Léman en Suisse

Corinna a mis le domaine en vente pour 5 millions de livres sterling

Le couple a acheté le ranch pour 3 millions de livres sterling (3,5 millions d’euros) il y a près de vingt ans.

Sur la propriété de 20000 m2, les Schumachers ont construit une gigantesque ferme équestre, selon le magazine allemand Bunte.

L’ancien moulin a été qualifié de «propriété d’exception dans un endroit calme et protégé».

Les gardes du corps et les employés de maison restaient à la maison jusqu’à récemment, certains chevaux ayant brouté les pâturages il y a seulement quelques mois.

La santé de la légende de la F1 a été entourée de secret depuis qu’il a subi une lésion cérébrale presque mortelle en 2013 après une chute et s’être craqué la tête sur un rocher alors qu’il faisait du ski hors-piste dans les Alpes françaises.

Malgré le port d’un casque, les blessures de l’Allemand étaient si graves qu’il a été placé dans un coma médicalement provoqué.

Depuis son accident de décembre 2013, il n’y a eu que des bribes d’informations sur son rétablissement en cours.

En juin 2014, il avait repris connaissance et avait quitté l’hôpital de Grenoble pour poursuivre sa rééducation à l’hôpital universitaire de Lausanne, en Suisse.

En septembre de cette année-là, il a quitté l’hôpital suisse pour poursuivre sa convalescence à domicile.

À la fin du mois dernier, il a été révélé que la famille de Schumacher autorisait la diffusion de rares images de Michael dans le cadre d’un nouveau documentaire sur lui.

Des enregistrements privés apparaîtront dans le documentaire, intitulé «Schumacher» et devrait mettre en vedette Corinna, son père Rolf, son fils Mick et sa fille Gina-Maria.

Un porte-parole de Michael a déclaré: «Le film décrit la carrière impressionnante de Michael, mais aussi de nombreuses facettes de l’homme complexe.

«Le pilote de Formule 1 impitoyable et audacieux, l’athlète ambitieux, le mécanicien accompli avec un flair technique unique, le joueur d’équipe fiable et l’homme de famille aimant.

Le fils de Michael, Mick, s’est exprimé en mars sur sa fierté de ramener le célèbre nom en F1.

Il est fréquemment interrogé sur la pression lourde que son nom de famille exerce – mais il est remarquablement cool de le gérer alors qu’il se prépare à faire ses débuts en F1 au même âge que son père.

Il a dit: «C’est la motivation et la fierté. Je suis heureux d’être ici… Je suis heureux d’avoir ramené le nom Schumacher en F1.

«Je l’ai fait avec des championnats sur mon dos, donc nous avons prouvé que je suis capable de conduire une voiture de course. Je n’en ressens donc pas un clin d’œil.

«C’est une sensation incroyable d’être avec l’équipe et de savoir que c’est ça et je me rapproche de ma première course en F1.





«J’ai eu ma passe – vous savez, la bonne passe rouge de F1 – et je me suis dit ‘Woah!’ Je me souviens avoir vu mon père en avoir un et j’en ai toujours voulu un, mais évidemment je n’en ai pas eu.

«J’en ai un maintenant et c’est incroyable et j’ai vraiment hâte d’y être.»

Mick a fait ses débuts dans l’équipe Haas.

Mick Schumacher a fait ses débuts dans l'équipe Haas le mois dernier