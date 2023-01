L’épouse de Matthew Stafford écrit un message brut sur la blessure de Damar Hamlin

L’épouse de Matthew Stafford, Kelly, a partagé une perspective brute et unique sur le fait d’être un conjoint de la NFL après la blessure effrayante de Damar Hamlin.

Aussi difficile que cela ait été pour les fans et les médias d’assister à l’effondrement de Damar Hamlin lors du Monday Night Football, cela a dû être un million de fois pire pour les conjoints et les membres de la famille des joueurs de la NFL à travers le pays.

Kelly Hall, l’épouse de Rams QB Matthew Stafford, l’a souligné avec une publication sur les réseaux sociaux qui a touché les émotions brutes ressenties par la famille de la NFL.

“C’est normal de ne pas aller bien”, a écrit Hall, attirant l’attention sur la peur à laquelle les membres de la famille doivent faire face chaque fois que leurs proches vont sur le terrain.

“C’est ok de ne pas être ok.

“A toutes les femmes qui ont des proches qui jouent sur ce terrain. Je suis avec toi si tu ne vas pas bien. Je ne vais pas bien et je continue à me poser les questions difficiles. J’aimerais que quelqu’un puisse promettre que les personnes dont nous sommes tombés amoureux seront ces mêmes personnes lorsqu’elles auront fini de jouer à ce jeu, mais nous savons tous que c’est une promesse qui ne peut être faite.

« Nous savons tous à quel point nos hommes travaillent dur et ont travaillé toute leur vie pour être sur ce terrain et nous ne prenons pas ces rêves à la légère. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons toujours être forts/ne jamais casser le support. C’est normal d’être vulnérable et d’en parler, surtout avec l’homme que vous aimez le plus.

« Continuer à élever Damar dans la prière. Continuer à élever sa famille, ses amis et ses coéquipiers dans la prière. Et je continuerai à prier pour vous tous.

“C’est ok de ne pas être ok.”