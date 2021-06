L’épouse de Matt Hancock, Martha, quitte la maison avec toujours son alliance après la révélation de l’affaire du choc de son mari

La femme de MATT Hancock a été vue quittant sa maison portant toujours son alliance après que l’affaire choquante de son mari a été révélée.

Martha Hancock, qui est mariée au secrétaire à la Santé depuis 15 ans, a été vue en train de marcher avec son chien ce matin – quelques heures après la nouvelle de la bombe.

L’épouse de Matt Hancock, Martha, a fait un demi-sourire attristé alors qu’elle sortait avec des lunettes de soleil noires Crédit : Nigel Howard

Martha a été aperçue ce matin avec son alliance toujours au doigt Crédit : Nigel Howard

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock embrassant et embrassant son assistante Gina Coladangelo

Elle a fait un demi-sourire alors qu’elle sortait avec des lunettes de soleil sombres ce matin après que The Sun a révélé la liaison de son mari la nuit dernière.

M. Hancock a trompé sa femme avec Gina Coladangelo, 43 ans, qu’il a embauchée l’année dernière avec l’argent des contribuables, alors que Covid s’emparait de la Grande-Bretagne.

M. Hancock, 42 ​​ans, et la lobbyiste millionnaire Gina ont été filmés dans un corps à corps torride dans son bureau de Whitehall.

Des dénonciateurs ont révélé que le secrétaire à la Santé avait été aperçu en train de tromper sa femme depuis 15 ans avec Mme Coladangelo.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau le mois dernier alors que la souche mutante commençait à se propager.

Matt Hancock a épousé Martha, une ostéopathe, en 2006 et le couple a trois enfants ensemble.

Elle a été vue en train de marcher avec son chien ce matin Crédit : Nigel Howard

Matt Hancock lors d’une sortie avec sa femme Martha plus tôt ce mois-ci

Martha est entrée dans sa voiture quelques heures après que l’affaire a été révélée Crédit : Nigel Howard

Un dénonciateur de Whitehall a déclaré au Sun qu’il était « choquant que M. Hancock ait une liaison au milieu d’une pandémie avec un conseiller et un ami qu’il a utilisé de l’argent public pour embaucher ».

Hier soir, un ami du secrétaire à la Santé a déclaré : « Il n’a aucun commentaire sur des questions personnelles. Aucune règle n’a été enfreinte.

M. Hancock a été photographié en train d’embrasser son assistant. L’image date d’un peu après 15 heures le 6 mai – alors que le reste de Westminster était absorbé par les élections locales.

Il est vu dans son bureau distinctif du neuvième étage à l’intérieur du bâtiment tentaculaire du ministère de la Santé, qui se trouve à quelques pas du Parlement.

Pendant la pandémie, le bureau a fourni la toile de fond de ses apparitions Zoom à la télévision – y compris le Andrew Marr Show.

On voit M. Hancock vérifier que le couloir est dégagé avant de fermer la porte, puis de s’appuyer dessus pour s’assurer qu’il ne peut pas être dérangé.

Mme Coladangelo se dirige ensuite vers lui et le couple commence leur étreinte passionnée.

Selon un dénonciateur, qui travaillait auparavant au département, le couple a régulièrement été pris au piège ensemble.

La source a déclaré: « Ils ont essayé de garder le secret, mais tout le monde sait ce qui se passe à l’intérieur d’un bâtiment comme celui-ci. »

Des photos de bombes montrent M. Hancock en train de flirter avec la copine glamour Gina qu’il a embauchée comme assistante

M. Hancock quitte le n°10 devant Gina Coladangelo en mai 2020 Crédit : Getty

Gina Coladangelo avec un Matt Hancock souriant à la BBC Broadcasting House plus tôt ce mois-ci Crédit : LNP

Comme beaucoup de députés conservateurs avant lui, M. Hancock est passé d’une école publique d’élite à Oxford pour lire la philosophie, la politique et l’économie – le manuel de formation de la classe politique moderne britannique.

C’est à Oxford que son chemin s’est croisé pour la première fois avec Gina Coladangelo, une collègue de premier cycle qui restera une amie proche pendant les deux prochaines décennies.

Mais c’est sa décision fatidique de l’embaucher – d’abord en tant que conseiller non rémunéré en avril dernier, puis en tant que directeur non exécutif de 15 000 £ par an au ministère de la Santé – qui pourrait encore être sa perte.

M. Hancock a passé les dernières semaines à esquiver les affirmations selon lesquelles il aurait gâché sa gestion du bogue – et a été embarrassé par les textes divulgués dans lesquels le Premier ministre le qualifiait de « f *** ing désespéré ».

Cette semaine encore, la reine a été entendue décrivant le ministre épuisé comme un « pauvre homme » mais toujours « plein de promesses ».

Malgré le succès fulgurant du déploiement du vaccin, cela s’annonçait déjà comme un été meurtrier pour le conservateur généralement énergique au milieu des rumeurs selon lesquelles il était pour la côtelette lors d’un remaniement en attente.

Il a été poursuivi par des allégations de «chumocratie» selon lesquelles il avait embauché ses amis et donné aux donateurs du parti un accès VIP spécial aux contrats Covid.