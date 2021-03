« Il est essentiel que tous les policiers assermentés se comportent en tout temps selon les normes de conduite les plus élevées, tant en service qu’en dehors, et placent l’intégrité au-dessus de tout. En tant que gendarme de police chevronné et gendarme principal au moment pertinent, vous avez le fardeau non seulement de respecter systématiquement ces normes de comportement, mais également de faire respecter ces normes parmi les officiers subalternes que vous êtes chargé de superviser. Compte tenu de votre inconduite avérée et de votre manque d’intégrité, je ne suis pas convaincu que vous puissiez constamment répondre aux normes attendues de vous à l’avenir, et encore moins appliquer ces normes avec les agents que vous supervisez.

En tant que policier, vous devez être parfaitement conscient que le grand public est en droit de s’attendre à ce que chaque policier se comporte de manière légale, appropriée et honnête, et fasse preuve des normes de conduite et d’intégrité les plus élevées. À la lumière de mes conclusions, je ne vois pas comment on pourrait se fier à votre conduite et à votre intégrité en tant que policier si vous deviez exercer des fonctions policières à l’avenir.

J’exerce donc ma responsabilité statutaire et je constate que je n’ai pas confiance en votre aptitude à rester membre de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Je vous supprime donc de votre poste de policier.