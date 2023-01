L’épouse de Macron voulait “un phallus et des boules d’or” pour Notre-Dame – ex-ministre

La politicienne française Roselyne Bachelot affirme que le président recherchait également “un geste architectural contemporain”

La première dame française Brigitte Macron a suggéré de redessiner la flèche emblématique de la cathédrale Notre-Dame de Paris après un incendie en 2019 pour ressembler à des organes génitaux masculins dorés, a affirmé l’ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot dans ses mémoires “682 jours – Le bal des hypocrites”, publiés jeudi.

Quelques jours seulement après que l’administration du président Emmanuel Macron aurait fustigé sa décision de faire reconstruire la flèche de la cathédrale Notre-Dame ravagée par le feu en une réplique de l’ancienne, Bachelot était en train de déjeuner avec l’épouse du président lorsque la Première Dame lui a montré “un projet surmonté d’une sorte de phallus dressé dont la base est entourée de boules dorées», révèle le livre.

La réaction du politicien n’a pas été incluse dans l’extrait du tome révélateur de 682 pages publié jeudi sur les réseaux sociaux.

Bachelot a insisté dès le début des discussions sur la reconstruction de la flèche qu’elle devait être «construit à l’identique pour respecter la Convention de Venise,” elle a écrit. Cela a déplu au président, qui avait voulu «un geste architectural contemporain», estimant que la flèche ne faisait pas partie de la cathédrale Notre-Dame d’origine.

“L’Elysée rêve d’un geste architectural et m’accuse de n’en faire qu’à ma tête», a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle avait défendu son choix auprès de l’administration et qu’elle l’avait finalement emporté.

La vision X de Macron pour la reconstruction de la flèche n’était pas la seule étrange. L’architecte britannique Lord Foster of Thames Bank a proposé un «aiguille super fine touchant les nuages ​​du ciel», tandis que d’autres voulaient construire le tout en verre ou en cristal, ou le recouvrir d’une serre et de ruches, ou ajouter un laser.

En tant que ministre de la Culture, Bachelot était chargé de superviser la réparation du monument médiéval bien-aimé après qu’il ait subi de lourds dommages lors de l’incendie d’origine mystérieuse de 2019. En juillet 2020, elle a confirmé que malgré l’annonce du président dans les jours qui ont suivi l’incendie d’un «compétition« solliciter des conceptions pour un remplacement »,un large consensus s’est dégagé pour la reconstruction à l’identique de la flèche.”

Les autorités françaises espèrent rouvrir Notre-Dame en 2024 et achever la restauration l’année suivante. L’intérieur a déjà été partiellement restauré et la construction du toit et de la flèche devrait commencer cette année.