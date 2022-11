L’épouse de Luke Bryan, Caroline, partage qu’elle a subi une «opération inattendue de la hanche»

Caroline Bryan, épouse du chanteur country Luke Bryan, semblait être de bonne humeur lundi alors qu’elle partageait qu’elle venait de subir “une opération inattendue de la hanche”.

La mère de 42 ans a levé le pouce depuis son lit d’hôpital, écrivant dans un post Instagram : “Eh bien… chirurgie de la hanche inattendue… mais j’ai reçu les meilleurs soins et entourée des amis les plus désintéressés de tous les temps !”

Dans une vidéo liée au même post, elle a montré un déambulateur décoré d’autocollants, disant qu’elle avait les “amis les plus doux du monde” et l’un de ses amis dans la pièce a brandi une chemise qui disait “Straight Outta Hip Surgery” une référence au film de 2015 et à l’album NWA de 1988 “Straight Outta Compton”.

“Oh mon Dieu, c’est fou. J’ai toutes sortes de friandises”, a-t-elle ri.

Sur une autre photo, deux des amis de Bryan ont également levé le pouce.

Elle n’a donné aucun détail sur ce qui a conduit à l’opération.

Caroline a reçu de nombreux vœux sur le poste, y compris la femme de Luke Combs, Nicole, qui a envoyé trois émojis en forme de cœur.

Bryan et son mari superstar country se sont mariés en 2006 et ont deux fils Thomas et Tatum, et ils ont également adopté les trois enfants de la sœur de Luke, Til, Jordan et Kris, après qu’ils soient devenus orphelins en 2014. La sœur de Luke est décédée en 2007 et son beau-frère est décédé. en 2014.

“Nous n’y avons jamais réfléchi à deux fois”, a déclaré Caroline à “Good Morning America” ​​en 2017. “Vous savez, ce n’était jamais quelque chose dont lui et moi devions nous asseoir et parler. ‘Devrions-nous assumer cela?’ Nous venons de faire ça.”

En plus d’accueillir “American Idol”, Luke Bryan vient de co-animer les CMA Awards et continuera une résidence à Las Vegas après Thanksgiving.