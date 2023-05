So-yeon Schroeder-Kim a été démis de ses fonctions après avoir visité l’ambassade de Russie à Berlin pour commémorer la défaite des nazis

L’épouse de l’ancien chancelier allemand Gerhard Schroeder, So-yeon Schroeder-Kim, a été licenciée de son poste dans une agence de développement commercial après avoir visité l’ambassade de Russie à Berlin pour célébrer le jour de la victoire.

« SP. Schroeder-Kim a été libéré avec effet immédiat et la relation de travail sera désormais résiliée par NRW.GlobalBusiness sans préavis », a déclaré mardi une porte-parole de NRW aux médias allemands.

La société a expliqué qu’elle avait à plusieurs reprises explicitement dit à Schroeder-Kim, qui y travaillait en tant que représentante pour la Corée du Sud, qu’elle devrait « ne pas s’exprimer en public sur des sujets politiquement sensibles », notamment en ce qui concerne la Russie et la situation en Ukraine.

Cette décision intervient après que Schroeder-Kim et son mari se sont rendus à l’ambassade de Russie le 9 mai pour assister à une réception dédiée au 78e anniversaire de la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L’événement a également réuni d’autres politiciens allemands, dont le coprésident du parti populiste de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) Tino Chrupalla, et le président de la commission du Bundestag sur la protection du climat et l’énergie et membre du Parti de gauche Klaus Ernst.

Schroeder lui-même a également fait face à des réactions négatives pour avoir maintenu des liens étroits avec Moscou. L’ancien chancelier a noué des relations amicales avec la Russie pendant son mandat entre 1998 et 2005 et est resté en contact avec le président russe Vladimir Poutine au fil des ans.















Bien que Schroeder se soit prononcé à plusieurs reprises contre l’offensive de la Russie en Ukraine, il a également exprimé des doutes sur le fait que prendre ses distances avec Poutine « ferait du bien ». Peu de temps après que Moscou a lancé sa campagne militaire, Schroeder s’est personnellement rendu à Moscou pour rencontrer Poutine. Il a insisté depuis que la Russie cherchait une solution négociée au conflit en cours et avait juré de continuer à chercher »occasions de parler au président Poutine.

La position de l’ancien chancelier l’a mis en porte-à-faux avec d’autres membres du Parti social-démocrate (SPD) au pouvoir, dont certains membres ont récemment demandé en vain son expulsion. Le SPD a cependant réussi à priver l’ancien chef de file de ses privilèges parlementaires l’année dernière.

Sous l’actuel chancelier allemand Olaf Scholz, le SPD a cherché à réduire les liens du pays avec la Russie et sa dépendance à l’énergie russe. Berlin, sous la direction de Scholz, a également envoyé des milliards de dollars d’aide militaire aux forces de Kiev au cours de l’année écoulée.