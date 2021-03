Une épouse de l’Etat islamique qui a exhorté les fanatiques à «répandre le sang américain» a raconté comment la brutale police morale du groupe terroriste l’avait punie pour avoir porté des baskets Nike.

Hoda Muthana, 25 ans, est enfermée dans le camp sordide d’al-Hawl en Syrie avec son jeune fils depuis la disparition du culte de la mort et insiste un jour sur le fait qu’elle pourrait être une citoyenne américaine «modèle».

Son histoire est présentée dans un documentaire de 90 minutes intitulé ‘Le retour: la vie après Daech‘qui a été créée au festival du film South by SouthWest à Austin, au Texas, plus tôt cette semaine.

Muthana a fui son domicile à Birmingham, en Alabama, en 2014 et s’est dirigée vers la Syrie meurtrie par la bataille où elle a ensuite utilisé les médias sociaux pour pousser à la violence contre les États-Unis.

Cependant, elle prétend qu’elle a rapidement découvert que Daech n’était rien de plus qu’une « secte sanglante qui voulait utiliser l’Islam pour gagner plus de pouvoir … et plus d’argent ».

La jeune maman a dit qu’elle avait espéré que le califat serait un « endroit heureux où les musulmans s’entraident » mais en réalité c’était « l’enfer sur Terre ».

Et elle a raconté comment la police de la moralité dure du groupe terroriste l’a même réprimandée quand ils ont repéré ses Nikes rose vif sortant de sous sa burka, rapporte le DailyMail.com.

Selon le Counter Extremism Project, Muthana a pris part à la propagande ignoble de l’Etat islamique et a même exhorté les djihadistes aux États-Unis à se livrer à des fusillades meurtrières.

Après que son premier mari, un djihadiste australien, ait été tué à Kobani, elle a exhorté les partisans de l’Etat islamique à «faire des allées et venues et répandre tout leur sang, ou louer un gros camion et les conduire partout.

«Journée des vétérans, des patriotes, du mémorial, etc.… Tuez-les», a-t-elle ajouté.

Cependant, elle insiste sur le fait qu’elle a maintenant vu la lumière et a décrit les opérations meurtrières de l’Etat islamique comme « une corruption totale (qui) a ruiné la vie de nombreuses personnes ».

La fugueuse a déclaré que les choses avaient atteint un niveau record lorsque son fils a été forcé de manger de l’herbe pour le dîner.

Elle a dit: « J’ai tout laissé tomber et je suis partie. Je suis sortie, j’ai juste marché malgré qu’il y ait (des engins explosifs) et qu’il n’y ait pas de moyen de sortir.

«Je suis sorti avec les Syriens juste pour sauver mon enfant et moi des famines, des bombardements et de cette horrible manière.

« Je le regrette vraiment pour le reste de ma vie et j’aimerais pouvoir effacer. »

Muthana a dit aux réalisateurs de documentaires qu’elle avait rejoint ISIS parce qu’elle voulait se sentir utile.

Elle a dit: « Je me sentais comme si j’étais inutile toute ma vie. Et chaque site Web que j’ai visité (disait) que les Syriens avaient besoin d’aide et que les Syriens mouraient de faim et les Syriens traversaient des problèmes.

«Alors j’ai été vraiment absorbé par ça et je me sentais vraiment mal en tant que musulmans les laissant derrière eux.

«J’avais ce qu’on appelait à l’époque, une Twittersphere musulmane. Je suis soudainement devenu très bouleversé.

«Ma mère et moi n’avions pas une si bonne relation. Et j’ai pensé que je pouvais l’améliorer en étant plus religieuse parce qu’elle est très religieuse.

« Et j’ai appris tout cela par moi-même en ligne. Quand vous subissez un lavage de cerveau, vous ne vous en rendez pas compte et vous vous en sortez. »

Dans le documentaire, une autre épouse de l’Etat islamique demande à Muthana ce qu’elle ferait en premier si elle avait la chance de retourner aux États-Unis.

Elle a répondu en plaisantant: « Mettez-moi dans une pièce avec 10 hamburgers! Du fromage fondu et du piment par-dessus … J’ai tellement manqué de nourriture. »

En 2019, nous avons rapporté comment son père avait prétendu qu’il poursuivait Donald Trump pour son interdiction d’Amérique.

Ahmed Ali Muthana a fait valoir dans le procès intenté devant le tribunal fédéral de Washington que sa fille est une citoyenne américaine de naissance et devrait être autorisée à revenir aux États-Unis avec son enfant en bas âge.

Muthana a déclaré qu’elle avait eu un «effondrement» lorsque le président de l’époque a déclaré qu’il lui avait effectivement interdit de retourner dans le pays qu’elle considère comme chez lui.

Elle a dit que le langage dur lui donnait le sentiment que «je ne savais pas ce qui m’arriverait».