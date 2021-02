L’épouse de Larry King, le fils des deux camps opposés lors d’une bataille judiciaire pour le testament manuscrit de l’animateur de l’émission télévisée tardive

Le contrôle de la succession de Larry King oppose les membres de sa famille les uns contre les autres au tribunal.

Shawn King, épouse du regretté animateur de talk-shows légendaire, a cherché à bloquer les efforts de son fils, Larry King Jr., pour administrer une succession évaluée à 2 millions de dollars, selon des documents déposés mardi à la Cour supérieure de Los Angeles.

Elle dit que Larry King, son mari depuis 22 ans, l’a nommée exécuteur testamentaire de sa succession dans un testament de 2015 et elle conteste un testament manuscrit d’octobre 2019 que le jeune roi prétend avoir préséance.

USA TODAY a contacté les représentants des deux parties.

Dans le testament manuscrit à peine lisible, King, décédé à 87 ans le 23 janvier, partage sa succession à parts égales entre ses cinq enfants. Shawn King, qui n’est pas nommé dans ce testament, a demandé à être nommé exécuteur testamentaire.

Le testament manuscrit, signé par Larry King et attesté par deux autres personnes et inclus dans le dépôt de Larry King Jr. le 10 février, dit: « Ceci est mon dernier testament et mon dernier testament. Il devrait remplacer tous les écrits précédents (.) Dans le cas de ma mort, un jour après la date ci-dessus, je veux que 100% de mes fonds soient répartis également entre mes enfants Andy, Chaia, Lary Jr, Chance & Cannon. Larry King « (Andy et Chaia sont tous deux décédés en 2020.)

Chance et Cannon sont les deux enfants de King avec Shawn King.

La veuve de King soutient également dans son objection que Larry King Jr. a un conflit d’intérêts parce qu’il est redevable à la succession de 266 261 $ que lui a payé son père à partir d’un «compte secret» dont Shawn King dit n’avoir appris que récemment.

Dans sa pétition, Larry King Jr. dit qu’il a la priorité sur Shawn King, car elle et son père étaient impliqués dans une procédure de divorce et qu’ils ne vivaient pas ensemble au moment de sa mort.

Shawn King reconnaît qu’une procédure de divorce était en cours depuis août 2019, mais son objection indique que << Larry ne demandait pas le divorce et ne répondait généralement pas et a refusé de participer à la procédure de divorce. Il n'a donné aucune indication qu'il souhaitait réellement demander le divorce. (autre que le dépôt initial de la requête en dissolution). Après le dépôt (de divorce), les parties étaient allées consulter, parlaient toujours, et la réconciliation est restée possible jusqu'à ce que l'état de santé de Larry rende cela irréalisable. "

Son objection fait également valoir qu’elle avait une relation beaucoup plus étroite avec l’animateur de longue date de CNN, sa carrière et ses entreprises, la mettant dans une meilleure position pour superviser le domaine parce qu’elle a « la meilleure connaissance des activités, des actifs et des souhaits de Larry ».

En revanche, le dossier de Shawn King indique que son mari ne connaissait pas Larry King Jr. jusqu’à ce que le fils, qui, d’après les documents judiciaires, vit en Floride, ait bien dans la trentaine. Il « n’a jamais été impliqué dans la carrière ou les affaires de Larry, et il serait tout à fait inapproprié de le placer dans une position de représenter la succession de Larry. »

Larry King Jr., 59 ans, est l’aîné de King, issu de son mariage avec Annette Kaye.

Dans une autre partie de son objection, Shawn King dit que le testament manuscrit violerait deux accords post-nuptiaux qu’elle et son mari ont conclus qui limitaient sa capacité à faire des «dons testamentaires» à ses enfants.

Elle remet également en question la capacité de son mari à changer son testament en 2019.

«Au cours des dernières années de sa vie, Larry était très sensible aux influences extérieures et au moment où il aurait exécuté le (testament manuscrit) avait une capacité mentale douteuse, ayant récemment subi un accident vasculaire cérébral et sur le point de subir une intervention médicale (et peut-être déjà sous l’influence de médicaments préopératoires) », disent les documents judiciaires.

Les audiences du tribunal ont été fixées aux 24 février et 25 mars.