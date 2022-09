L’épouse de l’ancien Premier ministre malaisien condamnée à une amende de plusieurs millions et à 10 ans de prison dans une affaire de corruption

L’ancienne première dame malaisienne Rosmah Mansor a été condamnée à 10 ans de prison après avoir été reconnue coupable jeudi d’avoir sollicité et reçu des pots-de-vin pendant l’administration entachée de corruption de son mari, une semaine après avoir été emprisonné pour le pillage massif du 1Malaysia Development Berhad (1MDB ) fonds d’État.

Rosmah a été reconnue coupable d’avoir sollicité 187,5 millions de ringgits (55 millions de dollars canadiens) et de deux accusations d’avoir reçu 6,5 millions de ringgits (1,98 million de dollars canadiens) entre 2016 et 2017 pour aider une entreprise à sécuriser un projet de fourniture de panneaux d’énergie solaire aux écoles de l’île de Bornéo .

Le tribunal l’a condamnée à 10 ans de prison pour chaque accusation, à purger simultanément, et à une amende totale de 970 millions de ringgits (286 millions de dollars canadiens). Elle sera autorisée à rester en liberté sous caution en attendant son appel devant les juridictions supérieures.

Le juge de la Haute Cour Mohamed Zaini Mazlan a déclaré que les procureurs avaient prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Rosmah avait sollicité des pots-de-vin par corruption et reçu de l’argent en guise de récompense pour elle-même. Il a déclaré que sa défense était un “déni pur et simple, dépourvu de preuves crédibles”.

Plus tôt, Rosmah a fait un plaidoyer émouvant devant le tribunal, disant qu’elle était attristée et qu’elle estimait que justice ne lui avait pas été rendue. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais sollicité de fonds ni pris un seul centime alors qu’elle dirigeait des fondations caritatives lorsqu’elle était l’épouse du Premier ministre.

Rosmah Mansor quitte la Haute Cour de Kuala Lumpur à Kuala Lumpur, en Malaisie, sur cette photo d’archive du 5 février 2020. (Lim Huey Teng/Reuters)

Elle a également qualifié de persécution politique les événements qui ont conduit à l’emprisonnement de Najib et à la souffrance de sa famille. “Je ne connais même pas le coût du projet. Donc je dis juste la vérité et rien d’autre que la vérité”, a-t-elle déclaré. “Si c’est ta conclusion, je m’abandonne à Dieu.”

L’avocat de la défense, Jagjit Singh, a déclaré plus tard aux journalistes que le montant de l’amende était le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de la Malaisie. Il a dit que Rosmah était choquée et bouleversée et qu’ils prévoyaient de faire appel devant les tribunaux supérieurs. En vertu de la loi, chaque accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et d’une amende correspondant à cinq fois les pots-de-vin sollicités et reçus.

Le mari entame une peine de 12 ans de prison

Sa condamnation a été un autre coup dur après que Najib a commencé une peine de 12 ans de prison mardi dernier après avoir perdu son dernier appel dans l’une des cinq affaires de corruption contre lui impliquant le pillage de plusieurs milliards de dollars de 1MDB.

Avant le verdict, le juge Zaini a également rejeté la demande de Rosmah de le disqualifier après la fuite en ligne d’un jugement de culpabilité présumé. La police a déclaré que le document divulgué était un travail effectué au sein de l’unité de recherche du tribunal et n’était pas le jugement, mais la défense de Rosmah a déclaré qu’elle avait perdu confiance dans le fait que le juge pouvait être juste.

Le juge a dit qu’il n’avait pas demandé la recherche et que ce n’étaient pas ses motifs. Il a dit qu’il n’avait pas lu les documents, qu’il avait fait ses propres recherches et qu’il n’avait aucun préjugé contre Rosmah. Le plus haut tribunal de Malaisie a précédemment critiqué l’action du site Web, géré par un blogueur basé en Angleterre, comme “un acte délibéré” visant à salir la réputation du tribunal.

La semaine dernière, le même site Internet a publié un document selon lequel il s’agissait du verdict de culpabilité de la Cour fédérale contre Najib, juste avant que la décision ne soit lue devant le tribunal. Le tribunal a déclaré que le document divulgué était une ébauche de la décision. Le tribunal a déposé plainte auprès de la police pour les deux fuites.

Najib et Rosmah ont été frappés de multiples accusations de corruption après l’éviction choquante de son United Malays National Organization (UMNO) lors des élections de 2018, alimentée par la colère du public face au scandale 1MDB. L’UMNO est depuis revenue au pouvoir après que des défections ont provoqué l’effondrement du gouvernement réformiste qui a remporté les élections de 2018.

Le procès de Rosmah a mis en lumière son influence présumée au sein du gouvernement depuis que son mari a pris ses fonctions en 2009. Les procureurs ont déclaré que Rosmah exerçait une influence considérable en raison de sa “nature autoritaire”, même si elle n’occupait aucun poste officiel. Des témoins ont déclaré qu’un département spécial, appelé Première Dame de Malaisie, avait été créé pour gérer les affaires de Rosmah.

Son ancien assistant, qui a été conjointement accusé avec Rosmah mais a ensuite témoigné pour l’accusation, a déclaré au tribunal que de nombreux hommes d’affaires avaient fait pression sur Rosmah pour obtenir de l’aide afin de sécuriser des projets gouvernementaux. L’assistante a témoigné que Rosmah était redoutée par les fonctionnaires et que les demandes de son département étaient souvent exécutées rapidement.

Le tribunal a également appris qu’elle dépensait 100 000 ringgits par mois (29 350 dollars canadiens) pour embaucher des propagandistes en ligne afin de détourner les critiques de son style de vie somptueux qui l’ont amenée à être méprisée par de nombreux Malaisiens.

Vaste collection d’articles de luxe

Après la perte de pouvoir de Najib, la police a perquisitionné les résidences familiales et saisi des centaines de boîtes de luxueux sacs à main Hermes Birkin, 423 montres, 14 diadèmes et autres bijoux ainsi que des espèces estimées à plus de 1,1 milliard de ringgits (324 millions de dollars canadiens).

Au cours de son procès, 23 témoins à charge ont témoigné mais seuls deux témoins à décharge ont été appelés, dont Rosmah. Elle a déclaré au tribunal qu’elle n’avait jamais été impliquée dans les affaires gouvernementales et que son ancien assistant était un menteur corrompu qui avait utilisé son nom pour solliciter des pots-de-vin et empoché l’argent lui-même.

Rosmah a également été accusé de blanchiment de produits illégaux et d’évasion fiscale liés à 1MDB dans un autre procès qui n’a pas commencé.

1MDB était un fonds de développement que Najib a créé après sa prise de fonction. Les enquêteurs allèguent que plus de 4,5 milliards de dollars américains (5,9 milliards de dollars canadiens) ont été volés dans le fonds et blanchis par les associés de Najib via des couches de comptes bancaires aux États-Unis et dans d’autres pays pour financer des films hollywoodiens et des achats extravagants comprenant des hôtels, un yacht de luxe, des œuvres d’art et bijoux.