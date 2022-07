L’épouse de la star de RRR Ram Charan, Upasana Kamineni Konidela, s’ouvre sur le fait de ne pas avoir d’enfants

Lors de la 17e convention de l’ATA, l’épouse de Ram Charan, Upasana Kamineni Konidela, s’est entretenue avec Sadhguru Jaggi Vasudev. Upasana lui a parlé d’avoir des enfants et des trois R au cours de leur conversation. La relation, la reproduction et le rôle dans la vie sont tous abrégés en RRR. Elle a également fait savoir à Sadhguru que son mariage avec Ram Charan a duré dix ans.

Interrogé sur la relation, Sadhguru a répondu que ce n’était pas à lui d’interférer avec son “truc relationnel”. Bien qu’il soit en bonne santé et capable de procréer, le maître spirituel a déclaré qu’il offrirait à Upasana un cadeau de classe mondiale si elle choisit de ne pas avoir d’enfants.

“L’homme s’inquiète de l’empreinte carbone, mais si l’empreinte humaine est réduite, il n’y a pas non plus à s’inquiéter du réchauffement climatique. Donc, c’est bien de voir des femmes qui ont choisi de ne pas se reproduire », a déclaré Sadhguru.

À cela, Upasana a dit: “Je vous ferais parler très bientôt avec ma mère et ma belle-mère”, ce à quoi Sadhguru a répondu: “J’ai parlé à beaucoup de ces belles-mères.”

Upasana a partagé des aperçus de sa rencontre avec Sadhguru avec la légende : « Un honneur absolu d’être en conversation avec le Mystique. Sadhguru était incroyable comme d’habitude, chaque sujet avait tellement de sens. Vraiment pratique compte tenu des circonstances auxquelles le monde est confronté aujourd’hui. A regarder absolument ! Sadhguru – Thatha ne me laisse pas accepter votre prix.

Selon News18, dans de nombreuses interviews et interactions avec les médias, Upasana Kamineni a parlé d’avoir des enfants. Elle a dit un jour : « Je suis pétrifiée d’être maman, il n’y a jamais de bon moment. Mais mes amis ont été d’excellents exemples et maintenant j’ai fait mes recherches, alors peut-être que ce sera bientôt. C’est bien qu’il y ait autant de spéculations sur notre enfant avant même qu’il ne soit conçu, et encore moins né ! Des amis m’ont appelé pour leur faire savoir quand je serai enceinte afin qu’ils puissent lancer une ligne d’accouchement pour nous.