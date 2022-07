L’épouse de la star de RRR, Ram Charan, Upasana, clarifie sa déclaration sur “ne pas avoir d’enfants” en raison de problèmes de contrôle de la population

La semaine dernière, la déclaration de l’épouse de Ram Charan, Upasana Konidela, sur le fait de “ne pas avoir d’enfants” avait pris d’assaut les médias sociaux. Lors de sa récente conversation avec Sadhguru, Upasana avait exprimé ses réserves sur le fait d’avoir des enfants, bien qu’elle soit mariée à la star de RRR depuis plus d’une décennie. Alors que de nombreuses personnes supposaient que sa décision de ne pas avoir d’enfants était due à des problèmes de contrôle de la population, Upasana a réagi au fait que sa déclaration avait été mal interprétée.

Upasana a partagé une capture d’écran d’une publication Instagram indiquant que Ram Charan s’oppose également à avoir des enfants, car cela le détournerait de son objectif de divertir les fans à travers des films. Clarifiant la même chose, Upasana a écrit : “Omg, ce n’est pas vrai. S’il vous plaît, regardez la vidéo entière et lisez ma copie.”

En s’adressant à Sadhguru lors de la 17e convention et conférence des jeunes de l’ATA, Upasana avait partagé : “Je suis très heureusement mariée depuis 10 ans maintenant. J’aime ma vie, j’aime ma famille, mais pourquoi les gens trouvent-ils qu’il est de leur devoir de remettre en question mon RRR ? . RRR est ma relation, ma capacité à me reproduire et mon rôle dans ma vie. Il y a tellement de femmes comme moi qui voudraient une réponse à cela.”

Après avoir écouté le point de vue d’Upasana, Sadhguru l’a félicitée et a déclaré : “Si vous restez ainsi, sans vous reproduire, je vais vous décerner un prix. J’ai déjà annoncé un prix pour toutes ces jeunes femmes, qui sont en bonne santé et peuvent se reproduire mais choisir de ne pas le faire. C’est le plus grand service que vous puissiez rendre en ce moment. Ce n’est pas une espèce en voie de disparition. Nous sommes tout simplement trop nombreux. Nous nous dirigeons vers 10 milliards dans les 30 à 35 prochaines années. L’homme s’inquiète de l’empreinte carbone, mais si l’empreinte humaine est réduite, il n’y a pas non plus à s’inquiéter du réchauffement climatique. Donc, c’est bien de voir des femmes qui ont choisi de ne pas se reproduire. À quoi, Upasana a répondu qu’elle adorerait le faire parler à sa mère et sa belle-mère très bientôt.

Ram Charan et Upasana sont mariés depuis dix ans et ont des objectifs de vie distincts. Ils sont souvent interrogés sur le fait d’avoir des enfants. Plus tôt, Ram avait déclaré aux médias : “En tant que fils de Mega Star Chiranjeevi, j’ai la responsabilité de rendre les fans heureux. Si je fonde une famille, je pourrais dévier de ma mission. Upasana a aussi quelques objectifs. Alors, nous avons décidé ne pas avoir d’enfant pendant quelques années.” Upasana a toujours été claire sur le fait qu’elle n’aurait des enfants que lorsqu’ils, en tant que couple, seraient prêts.