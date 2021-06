La femme au cœur brisé de la star de GOGGLEBOX, Pete McGarry, a déclaré « qu’il était ma vie » après sa mort subite d’un cancer de l’intestin.

L’homme de 71 ans est décédé quelques jours après qu’on lui ait dit qu’il lui restait six mois à vivre, sa femme Linda affirmant que son fils avait été laissé « vraiment coupé ».

Pete est décédé chez lui dans l’Essex ce week-end avec Linda et sa famille bien-aimée à ses côtés.

Le couple est devenu célèbre grâce à leurs contributions hilarantes à la populaire émission Channel 4 aux côtés du fils de Linda, George.

Elle a déclaré : « Pete était un homme adorable et j’ai eu beaucoup de chance de l’avoir pendant 25 ans.

« Je lui ai dit : ‘Nous n’avons pas seulement 25 ans, c’est le jour et la nuit ensemble.’ Il était ma vie.

« J’ai un message d’un jeune garçon que je connais qui a dit : ‘On ne se souviendra pas des gens ordinaires, mais nous nous souviendrons de Pete pour toujours – comme les pyramides.’ Je pensais que c’était beau.

Et elle a ajouté : « Il était tellement fier de George quand il était aussi dans Big Brother.

« Lui et George s’aimaient vraiment, George est vraiment déchiré. »

Linda a maintenant révélé comment Pete a perdu six pierres en suivant un régime pendant le verrouillage, mais plus tôt cette année, il a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin.

Malgré une opération pour retirer la tumeur, on lui a dit qu’il n’avait que six mois à vivre, mais tragiquement, il est décédé quelques jours plus tard.

Linda a expliqué au Sun aujourd’hui qu’elle avait reçu des messages de soutien et de condoléances du monde entier.

Et elle a dit que malgré le personnage plus grand que nature de Pete, son mari était en fait un homme assez timide.

Mais il a grandi pour aimer l’attention et les selfies qui sont venus avec la renommée de Gogglebox avec le couple rejoignant la deuxième série de la série en 2013.

Linda s’est souvenue : « Les gens disaient : ‘N’en as-tu pas marre des selfies’, mais Pete a adoré.

« Il adorait ça – quand nous partions en vacances, les gens venaient nous parler et nous aimions ça.

« Nous avons fait des croisières, il adorait voyager et les Caraïbes. Nous avons adoré Ténérife aussi.

«Nous sommes amis avec deux artistes drag et ils sont au téléphone depuis qu’il est décédé.

«Il avait l’habitude de monter sur scène avec eux et de faire un tour.

« Il avait une belle voix et lors d’une de nos vacances, il a chanté Misty, je ne pouvais pas le croire. »

Le couple s’est rencontré lorsque Linda dirigeait un pub dans la ville de Witham dans l’Essex et a ensuite dirigé son propre alcool à Braintree.

Et Linda a révélé que leurs plaisanteries hilarantes étaient les mêmes dans la vraie vie qu’à l’écran.

Elle a déclaré: «Il me retirait toujours le mickey dans la série et il était comme ça jusqu’à la fin.

« Quand il était vraiment malade, je lui ai demandé s’il voulait que je chante pour lui et il a crié ‘Nooooon’. »

« Il avait un merveilleux sens de l’humour – quand nous conduisions et que je coupais quelqu’un, il criait : ‘Nous sommes perdus’, il était tellement adorable. «

Le couple ne savait pas grand-chose de Gogglebox lorsqu’ils ont rejoint le groupe – en faisant partie après que le fils de Linda, George Gilbey, ait été repéré pour cela.

Linda a déclaré: «Nous ne savions pas ce qu’était Gogglebox à l’origine, mais ils voulaient des familles, alors nous nous sommes retrouvés là-bas avec George.

« Il a adoré et nous avons adoré l’équipage. Il l’a vraiment adopté et l’a adoré.

« Nous ne savions pas ce que cela allait être et nous avons remporté un BAFTA.

« Quand ils ont dit à Pete qu’il n’avait que six mois, je lui ai dit : ‘Nous avons fait des choses que personne d’autre ne ferait de sa vie’. »

Avant leur passage sur Gogglebox, le couple bienveillant a accueilli plus de 100 enfants, dont beaucoup ont pris le temps de la contacter.

Linda a déclaré : « J’ai reçu un merveilleux soutien de la part de tous les enfants en famille d’accueil.

« Le téléphone n’a pas arrêté de sonner. Nous avons été accueillis pendant 21 ans et nous nous sommes occupés de plus de 100 enfants.

« Ils sont partout dans le monde. Nous sommes si fiers de ce que nous avons fait pour eux et des succès qu'ils ont tous eus.





« Nous n’avons pas eu d’enfants ensemble nous-mêmes, mais beaucoup d’enfants placés sont comme les nôtres.

Linda a deux garçons adultes tandis que Pete a eu deux filles avec sa première avec Sue, qui est décédée.

Linda a dit qu’ils étaient tous très proches en tant que famille élargie.