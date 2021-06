New Delhi : La star de Family Man Manoj Bajpayee se prélasse dans la gloire de sa saison 2 super réussie. Mais en savez-vous beaucoup sur sa vraie famille ? Eh bien, il est marié à l’actrice de Kareeb Neha, dont le nom d’origine est Shabana Raza et ils ont une fille de 10 ans, Ava.

Dans l’une de ses anciennes interviews, La femme de Manoj Bajapayee s’est ouverte sur la perte de son identité car elle a dû changer de nom avant d’entrer dans les films.

Dans son interview de 2008 avec Rediff, Shabana a déclaré : « Je n’ai jamais été Neha. J’ai toujours été Shabana. J’ai aussi été forcée de changer de nom. Je n’étais pas du tout d’accord avec ça. Mes parents m’ont fièrement nommé Shabana. pour le changer, mais personne ne m’a écouté. J’ai beaucoup mûri depuis que je suis entré dans l’industrie. J’avais très peur de tout avant mais je comprends mieux maintenant. »

Ce n’est qu’en 2008 que Shabana a réussi à porter son nom d’origine pour Alibaug de Sanjay Gupta. Déclarant comment personne ne l’écouterait quand elle voulait revenir à son prénom, Shabana a ajouté: « C’est pourquoi travailler avec Sanjay et toute l’équipe d’Alibaug a été la meilleure expérience de ma vie. J’ai dit à Sanjay que je voulais aller avec mon vrai nom, et il était d’accord avec ça. J’avais perdu mon identité et maintenant, je l’ai récupéré.

Shabana a fait ses débuts à Bollywood avec Kareeb en 1998, suivie de Fiza de Hrithik Roshan et a ensuite été vue dans Hogi Pyaar Ki Jeet d’Ajay Devgn. Elle a été vue pour la dernière fois dans Acid Factory (2009).