Les commentaires d’Isabelle Silva sont intervenus lors du match nul 1-1 des Londoniens de l’ouest contre le Real Madrid lors de leur match aller en demi-finale de la Ligue des champions au stade Alfredo Di Stefano mardi.

Après seulement neuf minutes, Werner, qui n’a marqué que 11 buts en 45 apparitions depuis son transfert en Premier League depuis le RB Leipzig, a raté un gardien lorsqu’il n’a pas réussi à battre l’ancien gardien des Blues Thibaut Courtois à six mètres.

S’adressant instantanément aux médias sociaux, Isabelle a utilisé une histoire Instagram, qui la montrait en train de regarder le choc dans une maison somptueuse et bien meublée, pour dire: « C’est du karma, les gars. Chaque équipe dans laquelle je vais, il y a un attaquant qui ne cesse de rater des buts insensés.

Não foi eu que gravei rsrsrs pic.twitter.com/EjzaeYa9QW – Vitor Gava (@Vitimgava_) 27 avril 2021

Fondamentalement, l’épouse de Thiago Silva a dit cela sur ses histoires d’insta; «Ce sont les gars du karma, chaque équipe dans laquelle je vais, il y a un attaquant qui continue de rater des buts ce Werner – quel est son nom? VERME (en portugais, cela signifie ver) » #CFC – Vitor Gava (@Vitimgava_) 27 avril 2021

« Ce Werner … » continua-t-elle, luttant pour se souvenir du nom du jeune homme de 25 ans et en répétant plusieurs fois des variantes.

« Quel est son nom? VERME, » demanda-t-elle et répondit, décidant du mot portugais pour ver avant de terminer son explosion: « Celui-ci ici. Comment merde! »

Dans une deuxième vidéo en anglais cassé, avec ses enfants mortifiés en arrière-plan aux côtés d’un faux Stamford Bridge, Isabelle a déclaré: « Nous avons besoin d’un but, nous devons gagner ce match. Mais mes attaquants ne veulent pas marquer – je ne sais pas pourquoi ils ne marquent pas. »

Belle Silva, la femme de Thiago Silva: « Nous avons besoin d'un but, nous devons gagner ce match … mais mes attaquants ne veulent pas marquer, je ne sais pas pourquoi ils ne marquent pas » Elle a raison à 100%

Ses appels ont été entendus par un but fantastique de Christian Pulisic, qui a gardé son sang-froid cinq minutes après le gardien de Werner pour mettre les hommes de Thomas Tuchel 1 à 0.

Recevant un long ballon d’Antonio Rudiger, l’Américain arrondi Courtois, qu’il avait fait sortir de sa ligne, avant de tirer dans le coin supérieur entre deux défenseurs.

Pourtant, approchant de la demi-heure, Karim Benzema a été autorisé à se lancer dans la surface en dirigeant d’abord le ballon en l’air, puis en écrasant la maison pour égaliser, ce qui signifie que c’était plus que la femme de Silva qui était laissée au gaspillage de la rue Werner.

« Il en a raté un gros à West Ham, maintenant il en a raté un autre ici », a déclaré le patron de Chelsea à propos de son compatriote d’après-match.

« Cela n’aide pas. Mais cela n’aide pas non plus de pleurer à ce sujet ou de le regretter tout le temps. C’est comme ça – il y a des millions de personnes qui ont des choses plus difficiles à gérer que des chances que vous manquez.

« Donc c’est la bonne chose à propos du sport: personne ne se soucie de demain. Aujourd’hui, nous étions tristes, en colère sur le moment.

« C’est normal. Il est en colère, il est déçu, demain il a une journée libre et le lendemain il doit relever la tête. »

«C’est un gars professionnel, c’est un gars de haut niveau, il travaille dur, il obtient des postes, et à partir de là, nous partons.

«Nous n’arrêterons jamais de pousser, nous n’arrêterons jamais de croire, j’ai le sentiment que tout le monde accepte la situation comme ça. [For] un attaquant [it] c’est facile: vous marquez le prochain match et personne ne parle. «

Quant à Mme Silva, ce n’est pas la première fois qu’elle courtise la controverse en public.

Prétendant que le partenaire défensif de Thiago, Ben Chilwell, était un meilleur arrière gauche que l’Écossais, elle a critiqué Andy Robertson pour avoir partagé un clip de lui battant Jorginho sur TikTok, et lui a rappelé que Liverpool ne pouvait même pas battre Southampton dans ce qui a été une mauvaise défense. de leur titre national cette saison.

Pas fait là-bas, elle s’est également moquée des rivaux amers de Chelsea, Tottenham, pour avoir « pas de trophées » pendant le court séjour des Silvas en Angleterre.

De retour au Brésil, elle a une fois provoqué une tempête pour avoir critiqué le suicide de sa collègue influente Alinne Araujo, qui s’est suicidée après avoir été abandonnée à l’autel en juillet 2019.

« Si vous vous êtes suicidé, c’est parce que vous le vouliez. Le suicide est une option, pas la dépression, et c’est mon avis, » elle a remarqué.

« Le suicide est le seul péché qui n’a pas de pardon, [and those that do it] brûlera en enfer, malheureusement. «