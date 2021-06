L’épouse de la mère adolescente Ryan Edwards, Mackenzie, publie une citation énigmatique sur un «cœur brisé» et «endommagé»

L’épouse de la maman TEEN Ryan Edwards, Mackenzie, a publié une citation énigmatique sur ses histoires Instagram à propos d’un » cœur brisé » et d’être » endommagé « .

Mackenzie, 24 ans, a inquiété les fans après avoir partagé une citation pénible avec ses abonnés.

La citation disait : « nous sommes tous endommagés. c’est la façon dont nous aimons toujours avec un cœur brisé qui compte.

L’ancienne star de télé-réalité a notoirement messages partagés sur ses réseaux sociaux dans le passé pour dépeindre ses sentiments.

Le mois dernier, l’ancienne star de télé-réalité a publié une citation disant « vous ne connaissez pas les luttes des gens » dans le feu de sa querelle avec Maci Bookout.

Mackenzie posté : « La vérité est que n’importe qui peut avoir l’air confiant et avoir de l’anxiété. N’importe qui peut avoir l’air en bonne santé mais se sentir comme une merde.

« N’importe qui peut avoir l’air heureux et être malheureux à l’intérieur. N’importe qui peut être beau mais se sentir quand même moche.

« Alors soyez gentil et compréhensif envers les autres parce que vous ne connaissez pas leurs difficultés. »

Plus tôt cette semaine-là, Mackenzie a également partagé: « Ce n’est pas parce que vous êtes trop stupide pour l’obtenir que cela le rend cryptique. »

Ces messages suivent MTV cuisson Ryan, Mackenzie et ses parents Jen et Larry, de Maman ado après une altercation à la réunion.

le réunion J’ai vu le mari de Maci, Taylor McKinney, dire à Larry : « Ne te cramponne pas à moi ! »

Cela a suivi Larry l’accusant et Ados Maman OG Star Maci: « Attendez. Vous avez dit que nous l’avons mis dans une situation dangereuse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cela n’arriverait jamais. Jamais. »

Taylor a également dit au père de Ryan, Larry, lors de la réunion: « Quand vous le forcez quand vous vous présentez tous à quelque chose et que vous lui dites » Allez là-bas et faites un câlin à votre père, allez prendre une photo avec ton père.’ Bentley est une enfant.

Larry a répondu: « Rappelez-vous cela. »

Pendant ce temps, la société de vêtements Maci’s Things That Matter vend actuellement un t-shirt avec logo «PettyB*tch» pour 26,95 $.

La chemise fait référence à un tweet de février de Maci : « Je voulais vraiment en publier ‘petite salope’ commentaires (et hilarants), mais j’attendrai qu’ils puissent me donner la définition de « petits » sans la rechercher sur Google et la lire à haute voix. »

Mackenzie a également dit de Maci sur Ados Maman OG: « Je suis responsable des émotions et des sentiments de ces enfants, et ils ne méritent pas ça. «

