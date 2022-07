L’épouse de KK, Jyothy Krishna, se souvient du défunt chanteur alors qu’elle peint leur belle image

Krishnakumar Kunnath alias KK, l’un des chanteurs les plus raffinés et les plus polyvalents du cinéma indien, est décédé le 31 mai 2022 des suites d’un arrêt cardiaque qu’il a subi après sa dernière représentation lors d’un concert à Calcutta. Sa disparition prématurée à 53 ans a secoué non seulement l’industrie cinématographique, mais toute la nation.

Le jeudi 14 juillet, son épouse Jyothy Krishna, peintre de profession, a partagé un magnifique portrait auto-dessiné du couple en se souvenant du défunt chanteur. En plus de partager la peinture, elle a écrit “J’essaie de peindre à nouveau, tu me manques ma chérie” et a ajouté un emoji au cœur rouge.

Dès qu’elle a partagé la publication, les internautes ont rapidement réagi au même souvenir de la chanteuse. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Tu me manques trop ma légende”, tandis qu’un autre a complimenté sa peinture et écrit : “Quelle belle œuvre d’art… Que Dieu te donne toute la force et KK nous manque aussi au-delà des mots”.

Un internaute a écrit: “Speechless..stay strong mam Miss u dear kk sir.. forever kk sir”, un autre commentaire disait: “Ur Sweetheart est toujours avec vous, inspirant, guidant, aimant toute votre créativité. Il a toujours été si fier de vos œuvres. Celui-ci est génial Jo, j’adore !!” et un autre utilisateur d’Instagram a écrit : “Le tableau dit tout… Très beau”.





Pour les non-initiés, KK, dont les deux chansons les plus émouvantes incluent Yaaron et Pyaar Ke Pal de son premier album Pal, laisse maintenant dans le deuil sa femme Jyothy, qui était la chérie d’enfance du chanteur, et ses deux enfants Nakul Krishna Kunnath et sa fille Taamara Kunnath, qui tous deux sont compositeurs et producteurs de musique.

LIRE | La fille du défunt chanteur KK écrit une note émouvante à l’occasion de la fête des pères, disant “prendrait la peine de te perdre…”.

Les chansons de films hindi les plus populaires de KK incluent Tu Hi Meri Shab Hai de Gangster, Aankhon Mein Teri de Om Shanti Om, Tadap Tadap de Hum Dil De Chuke Sanam, Tu Jo Mila de Bajrangi Bhaijaan, Khuda Jaane de Bachna Ae Haseeno, Beete Lamhein de Train entre autres.