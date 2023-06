L’épouse de Kevin Costner, Christine, nie lui avoir demandé de quitter « Yellowstone » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Près de deux mois après l’annonce que Kévin Costner68, et Christine Baumgartner49 ans, divorcent, nouveaux docs obtenus par Le courrier quotidien le 22 juin révèlent que la créatrice affirme qu’elle « n’a pas fait pression » sur la femme de 68 ans pour qu’elle quitte Yellowstone. « J’ai évité de divulguer publiquement les raisons de notre divorce », aurait écrit Christine dans les documents. « J’ai fait cela pour protéger la vie privée de notre famille. Je n’ai pas fait pression sur Kevin pour qu’il quitte Yellowstone montrer. »

Plus tard, la femme de 49 ans a affirmé que Kevin tentait de la « faire pression » pour qu’elle quitte ses propriétés, ce qu’il a affirmé qu’elle refusait de faire ainsi le 13 juin. « Les attaques publiques de Kevin contre moi sont nuisibles pour notre famille. . Je crois qu’ils sont censés faire pression sur moi pour que je déménage sans accord temporaire de pension alimentaire pour enfants en place », a-t-elle ajouté. Ses dernières remarques surviennent un jour après PERSONNES a obtenu des documents alléguant que Christine demandait 250 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants. Les anciens tourtereaux partagent trois enfants : Cayden, 16, Hayes, 14, et La grâce, 13.

L’ex de Kevin a ensuite rappelé l’histoire de la façon dont ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux afin de solidifier son raisonnement pour demander ce montant de pension alimentaire. « J’ai rencontré Kevin sur le terrain de golf du Alisal Ranch (un ranch « mec » exclusif à Solvang, en Californie) quand j’avais dix-huit ans », a poursuivi la beauté blonde, selon le point de vente. « Nous avons joué notre premier match de golf six ans plus tard et avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Kevin était beau, charmant et une star de cinéma. Christine s’est assurée de noter à quel point ils vivaient dans un style de vie somptueux. « Nous avons parcouru le monde dans des avions privés, séjourné dans des hôtels de luxe et des maisons privées », a-t-elle ajouté.

Le Danse avec les loups L’ancienne actrice principale de la star a ensuite affirmé qu’elle avait toujours soutenu les aspirations de Kevin dans la vie. « Pendant notre mariage, j’ai encouragé Kevin à porter de nombreux chapeaux et à vivre ses rêves, même si cela impliquait de passer du temps loin de notre famille », a-t-elle poursuivi en écrivant. « Je l’ai encouragé à renouer avec ses anciens camarades de groupe de l’université et à créer un nouveau groupe. Il est devenu auteur-compositeur-interprète et a tourné pendant des semaines dans de nombreux pays. Il est devenu investisseur dans plusieurs entreprises, dont certaines grâce à mes relations.

Christine a ensuite noté que « malgré tous les engagements de Kevin », elle a toujours accordé la priorité à lui et au temps de leurs enfants ensemble. « Malgré tous les engagements de Kevin, je me suis assuré de toujours garder lui et les enfants connectés autant que possible », a poursuivi la mère. « Je n’ai jamais remis en question le temps ou l’engagement qu’il lui a fallu pour faire ce qu’il aimait. » Le dernier rapport sur leur séparation désordonnée vient également un jour après les documents obtenus par PERSONNES le 21 juin, a révélé que Christine avait également allégué que Kevin avait informé leurs enfants de la scission via un appel Zoom.

« Après une relation de 24 ans, depuis sa chambre d’hôtel à Las Vegas, Kevin a dit à nos trois enfants que nous allions divorcer lors d’un appel Zoom de 10 minutes sans ma présence », aurait affirmé son ex. Plus encore, Christine a affirmé que Kevin devait rentrer chez lui dans quelques jours, ce qui l’a amenée à s’interroger sur son motif de leur dire virtuellement. « Je suis toujours confuse par sa motivation à le faire via une très courte session Zoom, d’autant plus qu’il prévoyait d’être à la maison cinq jours plus tard », a-t-elle poursuivi dans les documents, par PERSONNES.

« Il aurait également pu facilement rentrer de Las Vegas pour avoir la conversation en personne », a conclu Christine. Kevin et son ex se sont mariés en 2004 et auraient célébré leur 20e anniversaire de mariage l’année prochaine. Il est également père de quatre autres enfants : Annie39, Lis36, Jo35 et Liam27 ans, de trois relations antérieures.

