L’épouse de Kevin Costner, Christine Baumgartner, à Santa Barbara au milieu de Split – Hollywood Life

Au milieu de Kévin Costner68, et Christine Baumgartner, l’homme de 49 ans a été aperçu en train de faire des courses à Santa Barbara le 20 juin (voir PHOTO ICI). Alors qu’elle profitait de l’après-midi ensoleillé, l’ex-épouse de Kevin portait un haut vert à motifs multiples, un pantalon marron et des sandales noires. Christine a complété le look avec des lunettes de soleil surdimensionnées, un sac à main noir et un simple bracelet en or. Elle semblait tenir un sac à provisions blanc et n’était accompagnée de personne.

La sortie de la beauté brune intervient également une semaine après TMZ a allégué que Christine n’avait pas quitté la propriété de son ex. Selon les documents obtenus par le point de vente, Kevin aurait affirmé que son ex n’avait pas déménagé conformément aux « conditions de leur contrat de mariage ». Dans leur prétendu accord, Christine devait quitter dans les 30 jours suivant la demande de divorce, ce qu’elle a fait le 2 mai. Non seulement le Yellowstone L’acteur aurait donné à son ex-conjointe plus de 1,2 million de dollars pour déménager, mais il a également accepté les « diverses demandes financières » du créateur. Au total, l’acteur aurait affirmé qu’il lui avait donné « environ » 1,45 million de dollars pour trouver un nouveau chez-soi.

Comme mentionné précédemment, Christine a demandé le divorce de Kevin début mai, par TMZ, l’appelant quitte après près de deux décennies de mariage. Elle a cité des « différences irréconciliables » et demanderait la « garde partagée » de leurs trois enfants. « C’est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et ont obligé M. Costner à participer à une action en dissolution de mariage », a déclaré le représentant de Kevin. HollywoodLa Vie à l’époque. « Nous demandons que sa vie privée, celle de Christine et de leurs enfants soient respectées alors qu’ils traversent cette période difficile. »

Kevin et Christine partagent Cayden, Hayeset la grâce, qui ont entre 12 et 15 ans. Plus encore, il a également quatre autres enfants issus de relations antérieures, ce qui en fait un père de sept enfants. Le point de vente a également rapporté que l’homme de 68 ans demandait également la «garde conjointe» de leurs enfants. Notamment, Christine ne demande pas de pension alimentaire pour époux, cependant, TMZ a confirmé qu’il s’agissait d’un accord prénuptial. Dans un rapport déposé par TMZ le 3 mai, Kevin aurait affirmé qu’il possédait ses trois propriétés et que lui et son ex ne possédaient aucune des maisons conjointement.

Juste un jour après que leur séparation ait fait la une des journaux, une source proche de Le garde du corps étoile a dit Page 6 cela, Kevin a été « abasourdi » par la décision de Christine de mettre fin à leur mariage. « Il n’y avait aucun problème de tricherie », a ajouté l’initié. « Kevin a été très surpris par les actions de Christine, il ne veut évidemment pas le divorce et il la reprendrait. C’est décevant, il l’aime et il aime ses enfants. Les anciens tourtereaux se sont mariés en 2004, environ une décennie après sa séparation de sa première femme, Cindy Coster66.

