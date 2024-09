L’épouse de Kanye West, Bianca Censori, porte un caraco très décolleté alors qu’ils font du shopping à Tokyo… tandis que son ex Kim Kardashian est à Los Angeles avec leurs enfants

Kanye West et sa femme Bianca Censori ont été aperçus au Japon vendredi.

Et, une fois de plus, Bianca portait une tenue loufoque qui serait plus adaptée dans un boudoir qu’en public.

L’architecte australienne, âgée de 29 ans, portait un caraco rose si décolleté qu’il mettait en valeur son décolleté.

Elle portait également un short moulant qui s’arrêtait en haut de ses cuisses. Ses chaussures semblaient être des chaussettes noires montant jusqu’aux genoux avec des semelles en caoutchouc.

Kanye, 47 ans – dont le pote Diddy est en prison – portait un sweat à capuche noir et une chemise avec des chaussettes et des baskets tandis qu’il gardait ses lunettes de soleil Prada.

Ils étaient en voyage shopping à Tokyo.

Le rappeur controversé était censé être présent dans la ville pour organiser une soirée d’écoute, mais celle-ci a été reportée en raison des typhons.

West a séjourné à la campagne avec les enfants qu’il partage avec Kim Kardashian : ses fils Saint, huit ans, et Psaume, cinq ans.

La veille, Bianca portait encore moins de vêtements – un haut beige transparent qui mettait en valeur ses tétons – dans un supermarché de la capitale japonaise.

Censori a épousé West lors d’une cérémonie privée en décembre 2022.

Cette observation survient après que Kim ait été vue posant avec les quatre enfants qu’elle partage avec West alors qu’ils se dirigeaient vers l’école.

« La torpeur scolaire est là », a écrit Kim, 43 ans, dans sa légende Instagram.

La semaine dernière, Kim a parlé des difficultés que rencontre le fait d’être parent d’un enfant ayant des difficultés d’apprentissage.

La star – dont la fille North West, 11 ans, avait précédemment révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de dyslexie – a partagé une vidéo sur ses stories Instagram de son amie Lauren Sánchez, parlant sur The View de son livre pour enfants à succès du NYT, The Fly Who Flew to Space, et de ses propres luttes contre la dyslexie lorsqu’elle était enfant.

Kim a écrit : « Je republie ceci non pas parce qu’elle est mon amie et que je l’aime, mais parce que chaque maman qui a eu des difficultés avec ses enfants atteints de dyslexie ou de tout autre trouble d’apprentissage a besoin d’entendre que tout ira bien. »

North a révélé son diagnostic lors d’un livestream TikTok l’année dernière.

Elle a dit : « Les gars, je suis dyslexique. Vous savez au moins ce que c’est ? »

Kim a répondu : « Northie, tu es vraiment en train de tout raconter ici », et lui a ensuite demandé de mettre fin au livestream, en disant : « Tu en dis beaucoup trop. Je ne parle volontairement pas de ce que tu traverses ».

Entre-temps, North avait précédemment révélé qu’elle pensait déjà à devenir une femme d’affaires comme ses parents et qu’elle envisageait de reprendre un jour leurs entreprises respectives, Yeezy et Skims.

Kardashian a également été vue avec, de gauche à droite, sa mère Kris Jenner, son amie Lauren Sanchez et sa sœur Khloe lors d’une soirée de lancement du livre cette semaine à Los Angeles. Le livre de Lauren, The Fly Who Flew To Space, est désormais un best-seller du NYT.

Dans sa première interview solo avec le magazine iD l’année dernière, elle a déclaré : « Un jour, je veux posséder Yeezy et Skims, et je veux être propriétaire d’une entreprise. »

D’ici là, elle aimerait gagner un peu d’argent de poche en promenant des chiens pour payer ses outils d’art.

Elle a déclaré : « Quand j’aurai 13 ans, je veux promener des chiens, gagner de l’argent pour acheter du matériel d’art, car tout est très cher ici. »

North a déclaré au média que sa plus grande icône de style était elle-même.

Elle a ajouté : « J’adore coiffer et j’ai pu faire mes propres bords pour cette séance photo. »