L’épouse de Johnny Gaudreau révèle dans son éloge funèbre qu’elle est enceinte et attend son troisième enfant

Meredith Gaudreau, épouse du joueur de la LNH Johnny Gaudreau qui, avec son frère Matthew Gaudreau, était tué par un conducteur présumé ivre Le mois dernier, elle a révélé dans un éloge funèbre à son défunt mari qu’elle attendait leur troisième enfant.

Le 9 septembre, Meredith Gaudreau Meredith Gaudreau a prononcé un discours déchirant pour le joueur des Blue Jackets de Columbus lors des funérailles conjointes de son frère et lui. En larmes, Meredith Gaudreau a évoqué leur histoire d’amour et a parlé de la naissance de leur premier enfant ensemble, une petite fille prénommée Noa. Seulement 17 mois après la naissance de Noa, Meredith Gaudreau a donné naissance à leur fils, John.

S’adressant directement à son défunt mari, elle a déclaré : « John, j’ai passé les six meilleurs mois de ma vie en tant que famille de quatre personnes. Ces six mois resteront à jamais les meilleurs de ma vie. Il y a une semaine en particulier que je chérirai à jamais et qui sera ma semaine préférée de ma vie. »

Meredith Gaudreau a ensuite annoncé qu’elle était actuellement enceinte de leur troisième enfant.

« Je suis dans ma neuvième semaine de grossesse avec notre troisième bébé », a-t-elle déclaré. « Quelle surprise totale, mais encore une fois, John était radieux et tellement excité. J’étais si nerveuse, encore une fois, j’étais totalement surprise. Mais sa réaction a été de m’embrasser et de me serrer dans ses bras immédiatement, même si je conduisais la voiture. »

Meredith Gaudreau se souvient avec tendresse que son mari lui disait souvent après qu’elle lui ait annoncé la nouvelle : « Tu es folle, tu sais ? Trois enfants. »

Elle a ajouté que leur aînée, Noa, n’a pas encore fêté son deuxième anniversaire.

« En moins de trois ans de mariage, nous avons créé une famille de cinq personnes », a-t-elle poursuivi. « Cela ne semble même pas possible, mais je considère cela comme une bénédiction ultime. Quelle chance j’ai d’être la mère des trois bébés de John ? Le fait que mon dernier soit une bénédiction est si spécial, malgré ces circonstances difficiles. »

Elle a dit à ses enfants que leur père les aimait et qu’il était le meilleur père du monde. Elle a ajouté qu’elle comptait encourager son fils à suivre les traces de son père et qu’elle lui apprendrait à patiner sur glace dès que possible.

La nouvelle de sa grossesse est arrivée après que sa belle-sœur, Madeline Gaudreau, ait lu son éloge funèbre à son mari Matthew et ait également mentionné qu’elle était enceinte. Madeline Gaudreau attend actuellement son premier enfant, un garçon.

Elle avait déjà annoncé le Instagram que sa date d’accouchement est en décembre.

« Tous ceux qui connaissent Matty savent qu’il est né pour être papa », a-t-elle déclaré lors des funérailles. « Dès que nous avons découvert notre fils Tripp, cela a occupé son quotidien. Il téléchargeait des applications, commandait des livres, recherchait la meilleure marque de couches, s’assurait que j’avais les meilleures vitamines et demandait des conseils à John. »

Elle a déclaré que Matthew Gaudreau l’accompagnait à tous ses rendez-vous chez le médecin et avait déjà commencé à construire une chambre d’enfant pour leur petit garçon.

« Matthew a travaillé très dur pour cette chambre et je peux le sentir à chaque fois que j’y vais. Matthew était tellement heureux d’accueillir Tripp dans ce monde et même si le plan semble maintenant un peu différent, je sais que Matt entourera son fils pour le reste de sa vie », a déclaré Madeline Gaudreau. « Je suis tellement reconnaissante que Dieu nous ait donné un enfant, un petit Matty avec qui courir toute sa vie, pour perpétuer son héritage. Tripp saura à quel point son père l’aimait et je promets de faire avec lui tout ce dont nous avons parlé. »

Elle a déclaré qu’elle avait hâte de voir Tripp grandir avec son cousin John et de créer le même lien indestructible que partageaient les deux frères de hockey.

Le 29 août, la police de l’État du New Jersey a confirmé que Johnny Gaudreau, 31 ans, et son frère, Matthew, 29 ans, ont été déclarés morts sur les lieux après avoir été heurtés par un conducteur présumé ivre alors qu’ils circulaient à vélo dans leur ville natale du New Jersey. NBC Philadelphie signalé.

Selon Médias avancés du New Jerseyles frères étaient censés assister au mariage de leur sœur le lendemain.

Johnny et Matthew Gaudreau ont déjà joué ensemble au Boston College avant de débuter leur carrière professionnelle. L’ancien entraîneur Jerry York a déclaré que les deux étaient « inséparables ».

Cet article a été initialement publié sur AUJOURD’HUI.com