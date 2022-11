L’épouse de John Fetterman fustige Fox News, la haine conservatrice

L’épouse du sénateur américain élu John Fetterman de Pennsylvanie affirme que la misogynie de droite alimente les attaques personnelles contre elle par les médias conservateurs et sur les réseaux sociaux.

“La droite déteste les femmes”, a déclaré Gisele Fetterman au magazine The New Republic dans une nouvelle interview.

“Ils détestent particulièrement les femmes fortes, et je pense que c’est ce que vous voyez”, a déclaré Gisele, dont le mari démocrate est actuellement lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie.

“Le fait qu’un conjoint d’un sénateur élu ait été attaqué sans arrêt au cours des dernières 24 heures et que tout le monde soit d’accord et que tout le monde pense que c’est normal … Ce n’est pas normal”, a-t-elle déclaré après son premier jour au Capitole.

“Depuis que je suis entrée au Capitole pour m’entraîner, ma boîte de réception a été complètement remplie de menaces et de choses horribles”, a déclaré Gisele à The New Republic à propos de son premier jour d’orientation conjugale.

“Et c’est parce que j’ai été une boucle non top sur Fox News”, a-t-elle déclaré.

“Ce n’est pas normal”, a ajouté Gisèle. “J’espère que ce n’est pas comme ça pour toujours … et j’espère que ce n’est pas comme ça pour la prochaine jeune Latina ou personne de couleur ou épouse qui entrera dans cet espace.”

La représentante démocrate de New York Alexandria Ocasio-Cortez, une autre femme de couleur qui a été fortement critiquée par Fox News, a sympathisé avec Gisele, déclarant à The New Republic : “Il est très important que le [Democratic] le parti défend les gens.”

“Ils n’ont pas fait du bon travail dans le passé”, a déclaré Ocasio-Cortez.

Gisele, née au Brésil, est devenue la porte-parole de son mari depuis qu’il a subi un accident vasculaire cérébral en mai.

Cette urgence médicale a accéléré les attaques conservatrices contre John Fetterman, dont la course contre le candidat républicain, le célèbre Dr Mehmet Oz, a été l’une des compétitions les plus surveillées des élections de mi-mandat.

Le siège du Sénat en jeu devenait vacant en raison du départ à la retraite du sénateur Pat Toomey, un républicain, à un moment où le GOP tentait de retrouver une majorité au Sénat. Oz a également attiré l’attention en raison du soutien qu’il a reçu de l’ancien président Donald Trump.