L’épouse de John Fetterman brise le silence après des rumeurs de disparition

L’épouse du sénateur John Fetterman a rompu son silence après que sa disparition brutale des réseaux sociaux ait suscité des spéculations sur ses raisons.

Cette semaine, Gisele Barreto Fetterman a supprimé ses comptes sur Instagram et X, anciennement Twitter, ce qui a amené de nombreux utilisateurs de médias sociaux à spéculer que cette décision était due au fait que son mari traversait ce qui a été perçu comme une sorte de transformation politique.

Fetterman, un démocrate de Pennsylvanie, a été accusé le mois dernier d’avoir jeté Barreto Fetterman sous le bus après avoir parlé de la nécessité de « répondre efficacement » à l’afflux de migrants à la frontière sud.

Barreto Fetterman, née au Brésil, était autrefois une immigrante sans papiers, qui a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l’âge de 7 ans. Elle a obtenu sa carte verte en 2004 et est devenue citoyenne américaine cinq ans plus tard.

(De gauche à droite) Gisele Barreto Fetterman et John Fetterman sont photographiés le 29 avril 2023 à Washington, DC Barreto Fetterman a rompu son silence suite à des spéculations sur sa disparition soudaine des médias sociaux.

(De gauche à droite) Gisele Barreto Fetterman et John Fetterman sont photographiés le 29 avril 2023 à Washington, DC Barreto Fetterman a rompu son silence suite à des spéculations sur sa disparition soudaine des médias sociaux.

Paul Morigi/Getty Images



Au cours des dernières semaines, les comptes de Barreto Fetterman sur les réseaux sociaux ont également été la cible d’un flot de commentaires négatifs sur le soutien indéfectible de son mari à Israël dans le contexte du conflit en cours dans le pays avec le Hamas.

Mardi, l’utilisateur X @schizarella a annoncé dans un message viral que “l’épouse de Fetterman, Gisele, supprime toutes les photos avec lui sur les réseaux sociaux”, partageant une capture d’écran du compte désormais supprimé de Barreto Fetterman sur la plateforme de microblogging.

Au moment de mettre sous presse, la publication avait été vue plus de 7,5 millions de fois.

Plusieurs heures plus tard, le même utilisateur de X a partagé dans une publication de suivi que le compte Instagram de Barreto Fetterman avait également disparu.

Au milieu de discussions sur les facteurs qui ont pu ou non avoir conduit à son départ brusque des réseaux sociaux, Barreto Fetterman a réactivé son compte X et a partagé un message avec ses plus de 220 000 abonnés.

“J’ai annoncé il y a plusieurs mois que je parlerais d’une pause dans les réseaux sociaux”, a-t-elle écrit mardi. “Ça m’ennuyait… je suis Poissons… ça n’ajoutait rien à ma vie… mais quitter les réseaux sociaux est en quelque sorte plus épuisant que de les avoir ?!”

J’ai posté il y a plusieurs mois que je parlerais d’une pause dans les réseaux sociaux. Ça m’ennuyait… je suis Poissons ♓️… ça n’ajoutait rien à ma vie .. mais quitter les réseaux sociaux est en quelque sorte plus épuisant que de les avoir ?! 🥴🤯 – Gisèle Barreto Fetterman (@giselefetterman) 30 janvier 2024

“Vous êtes vraiment horribles, respectueusement”, a-t-elle ajouté dans un message de suivi.

Semaine d’actualités a contacté les représentants de Fetterman par courrier électronique pour commentaires.

Le 17 novembre, Barreto Fetterman a déclaré dans un post X qu’elle était « dans une pause de trois semaines sur les réseaux sociaux qui pourrait durer encore un mois, voire pour toujours. PS. Traiter quelqu’un comme simplement le conjoint de quelqu’un est insultant et minimisant. PSS. Connaissiez-vous des conjoints masculins ? tu ne te fais pas traiter de cette façon ? PSSS. plus de photos d’animaux mignonnes pour toi.”

Faisant échec à toute spéculation selon laquelle elle serait en désaccord avec Fetterman au-delà de la frontière sud, Barreto Fetterman a pris la défense de son mari le 23 janvier.

Shomari Stone, présentateur de Fox 5 DC, s’est adressé à X le 22 janvier pour partager la couverture des commentaires de Fetterman à ce sujet. Stone a écrit : « Le sénateur John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, affirme que le rêve américain est menacé par 300 000 immigrants illégaux qui envahissent la frontière sud. « Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il est controversé de dire que nous avons besoin d’une frontière sûre », a déclaré le sénateur à CNN. présentateur Jake Tapper.”

En taguant Barreto Fetterman, un utilisateur de X a commenté : « @giselefetterman a été honnête et rafraîchissant sur le fait qu’il était initialement sans papiers. « Immigrant illégal » était un terme inventé depuis longtemps par les politiciens. La déclaration de @JohnFetterman est cruelle. J’en ai fini avec lui.

Le message a attiré l’attention de Barreto Fetterman, qui a partagé une capture d’écran prise depuis un Semaine d’actualités article sur ce que son mari a réellement dit lors de son entretien avec Tapper.

“Mes amis, c’est la véritable citation”, a-t-elle déclaré, ajoutant notamment que “nous devons tous faire mieux que de partager de fausses nouvelles”.

La capture d’écran montre Fetterman disant à Tapper à la frontière : “Je pense que deux choses peuvent être vraies en même temps : vous pouvez être très favorable à l’immigration, mais nous devons également avoir une frontière sûre.

“Nous voulons offrir le rêve américain à tout migrant, mais cela semble très difficile lorsque 300 000 personnes se présentent à notre frontière. Je pense que nous devons procéder à une remise à zéro et travailler ensemble pour développer une nouvelle solution globale. “

Ailleurs dans l’interview, Fetterman a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi il est controversé de dire que nous avons besoin d’une frontière sûre. J’ai été très clair : en fait, cela a été utilisé contre moi par les Républicains dans ma course, que je » Je suis un fervent partisan de l’immigration. La famille de ma femme, il y a une histoire d’origine à ce sujet.”

Alors que les conservateurs, dont Donald Trump Jr., ont félicité Fetterman pour s’être exprimé sur la frontière et le Moyen-Orient, Fetterman a connu une diminution du soutien parmi les jeunes libéraux, dont davantage sympathisent avec la Palestine qu’avec Israël, selon un rapport. New York Times/Sondage du Siena College auprès de 1 680 électeurs inscrits auto-identifiés en Pennsylvanie, réalisé entre le 4 et le 8 janvier.

Selon le sondage, seuls 28 pour cent des 18-34 ans ont une opinion favorable de Fetterman. En revanche, 45 pour cent avaient une opinion défavorable du sénateur, 27 pour cent déclarant ne pas en avoir suffisamment entendu pour répondre.

Mise à jour du 31/01/24, 5 h 15 HE : Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires et des informations générales.