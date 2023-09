L’épouse de Jimmy Buffett rend hommage à la défunte star dans un message touchant : « Il cherchait la lumière »

L’épouse de Jimmy Buffett, Jane Slagsvol, s’ouvre après le décès de son mari la semaine dernière à l’âge de 76 ans.

Slagsvol a partagé un message sur le site officiel du défunt chanteur, remerciant tout le monde pour son soutien.

« Comme Jimmy l’a dit il y a quelques mois, ‘vieillir n’est pas pour les poules mouillées’. Ces dernières années ont été un défi inimaginable pour Jimmy et moi, et nous ne sommes définitivement pas des poules mouillées », a-t-elle écrit. « Une chose que nous connaissions et expérimentions tous les deux, à travers chaque moment difficile, était le sentiment d’être soutenus par toutes les personnes qui nous entourent. Partout où nous allions, dans les arènes, lors d’événements et même dans les hôpitaux, nous étions entourés d’amour. . Il y a tout un monde de personnes que je tiens à remercier pour l’incroyable gentillesse que vous nous avez témoignée. »

Le message continue : « Depuis ces premiers jours et tout au long des décennies, les fans de Jimmy sont devenus une grande famille bruyante. Merci d’avoir créé la communauté la plus joyeuse du monde. Le sourire que Jimmy vous a rayonné depuis la scène a été suscité par votre esprit. Je pense que c’est pour cela qu’il aimait tant jouer. Il était si reconnaissant envers la communauté que vous avez bâtie autour de lui. Votre sympathie et votre soutien m’inspirent et me réconfortent, moi et ma famille. »

Slagsvol et Buffett se sont mariés en 1977 et étaient ensemble jusqu’à sa mort le 1er septembre d’un cancer de la peau, en particulier du carcinome à cellules de Merkel, contre lequel il luttait depuis quatre ans, selon son site officiel.

Dans son message, la veuve de Buffett a également remercié le personnel médical qui a travaillé avec eux ces dernières années.

« Aux équipes de médecins, d’infirmières, de travailleurs des soins palliatifs et de soignants, votre compassion a été immense de la meilleure façon possible. Jimmy a écouté tout ce que vous avez dit et a suivi chacun de vos ordres. Vous lui avez donné de l’espoir, même dans les moments les plus désespérés. Merci » vous pour votre ténacité à rechercher les meilleures solutions à chaque étape de sa maladie. Vous avez été honnête, courageux et empathique ; vous nous avez montré tant de dignité et de bonté. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure équipe de professionnels », a écrit Slagsvol.

Elle a poursuivi en remerciant ceux qui ont travaillé avec elle et Buffett en disant : « J’espère que vous savez à quel point nous nous soucions de vous et que nous apprécions toujours le travail que vous faites. C’est profondément réconfortant de savoir que je peux compter sur votre loyauté, votre sincérité. , et votre respect. Vous avez mérité le nôtre en retour.

Slagsvol a remercié ses propres amis et sa famille avant de conclure avec des souvenirs sincères de son défunt mari.

« Jimmy était l’amour. Chaque cellule de son corps était remplie de joie. Il souriait tout le temps, même lorsqu’il était profondément malade. Et son sens de l’humour ne faiblit jamais. Jimmy était toujours optimiste, toujours scintillant, toujours nous faisant rire, » elle a écrit.

L’une des dernières chansons enregistrées par Jimmy était « Bubbles Up ». Il chante : « Sache simplement que tu es aimé, il y a de la lumière au-dessus et la joie est toujours suffisante. Des bulles. » Jimmy savait qu’il était aimé. Jusqu’au bout, il a cherché la lumière. Merci de nous avoir donné de la joie, à lui et à moi », a-t-elle conclu en signant le message « Love, Jane ».

Le message était également accompagné de photos de mariage du couple en couleur et en noir et blanc.

Plus tôt cette semaine, la fille de Buffet, Sarah « Delaney » Buffett, a rendu un hommage émouvant à son défunt père sur les réseaux sociaux.

« Mon père était la joie dont il chantait. C’était la personne la plus travailleuse que j’aie jamais vue. C’était un homme formidable et un père encore meilleur pour mon frère, ma sœur et moi. Il était généreux avec ses amis comme avec les étrangers. Il avait une profonde admiration pour les gens avec qui il travaillait et il ne se prenait jamais trop au sérieux, et c’est probablement ce que j’aimais le plus chez lui », a-t-elle écrit.