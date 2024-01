L’épouse de Jason Kelce, Kylie, pense que la star des Eagles réussira dans tout ce qu’il fera dans la vie après la NFL – alors que des informations selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite cette intersaison

L’épouse de Jason Kelce, Kylie, a insisté sur le fait que le centre des Eagles de Philadelphie réussira dans tout ce qu’il entreprendra après s’être finalement éloigné du terrain de football.

Selon de nombreuses rumeurs, Jason, 36 ans, envisagerait de prendre sa retraite de la NFL après que les Eagles aient été éliminés des séries éliminatoires lors de la ronde des wild card par les Buccaneers de Tampa Bay, aurait dit à ses coéquipiers qu’il raccrocherait ses crampons cette intersaison.

Kylie, qui a également discuté des pitreries torse nu de son mari lors de la victoire de son frère Travis et des Chiefs contre les Bills de Buffalo et a plaisanté en disant qu’il avait finalement quitté le stade Highmark avec sa chemise, a expliqué à quoi pourrait ressembler l’avenir de Jason.

Même si elle n’a pas révélé si le vainqueur du Super Bowl avait pris une décision concernant son avenir, Kylie a insisté sur le fait qu’elle se tiendrait aux côtés de son mari, quelle que soit la voie qu’il choisirait.

“Je pense que quoi qu’il fasse, il réussira”, a-t-elle déclaré. Bonjour Amérique. «Je ne dis pas cela seulement parce que je suis sa femme. Je pense que c’est sa personnalité.

Kylie, l’épouse de Jason Kelce, a discuté de sa retraite potentielle avec Good Morning America

Selon certaines rumeurs, Jason envisagerait de prendre sa retraite de la NFL après l’élimination des Eagles.

Le centre des Eagles a admis que retourner à l’entraînement le mercredi devenait de plus en plus difficile

Kylie a également discuté des pitreries virales torse nu de son mari lors de la victoire des Chiefs contre les Bills.

Cependant, même si Kylie pense que Jason aura du succès dans sa vie professionnelle, cette foi ne semble pas s’étendre à la cuisine puisqu’elle a dit en plaisantant à l’émission qu’elle ne lui faisait confiance que pour préparer des sandwichs PBJ pour leurs trois filles.

Jason a fortement envisagé de prendre sa retraite à la fin de la saison dernière, mais a décidé de revenir après la défaite des Eagles au Super Bowl face à son frère Travis Kelce et aux Chiefs de Kansas City.

Cependant, Kelce serait désormais sur le point de mettre un terme à une remarquable carrière de 13 ans dans la NFL après avoir apparemment eu du mal à rebondir après les matchs de cette saison.

Plus tôt dans la saison, Kelce a admis que retourner à l’entraînement le mercredi – l’équivalent d’un lundi pour un joueur de la NFL – devenait de plus en plus difficile, selon le Marcus Hayes du Philadelphia Inquirer.

‘Je ne sais pas. Je sais – je veux dire, les mercredis », a déclaré Kelce à Hayes lorsqu’on lui a demandé si ce serait sa dernière saison. « Les mercredis deviennent plus difficiles. Vraiment, c’est la seule chose.

Il a ajouté : “Tu as mal lundi, tu es en congé mardi, mais mercredi… J’ai juste du mal à repartir le mercredi.” Prendre le jus, tu sais ?

Mais les courbatures ne seraient pas les seules choses qui fatiguent le futur Hall of Fame, le rapport ajoutant que Kelce “semblait également mentalement fatigué”.

Il semble que Kelce était également préoccupé par l’impact du CTE, la maladie cérébrale dont de nombreuses stars de la NFL ont été diagnostiquées post-mortem, en particulier les vétérans jouant tard dans leur carrière.

Kelce photographié avec sa femme Kylie et leurs trois filles Wyatt, Elliotte et Bennett

Kelce a été battu par son frère Travis alors que les Eagles rencontraient les Chiefs lors du Super Bowl LVII.

Kylie, photographiée avec la petite amie de Travis, Taylor Swift, alors qu’elle encourage son beau-frère

Il aurait eu du mal à se souvenir de la date de la blessure d’un coéquipier et aurait plaisanté en disant que c’était « le CTE qui s’infiltrait ».

Kelce avait envisagé de prendre sa retraite à la fin de la saison dernière et a filmé sa lutte pour prendre une décision qui est ensuite devenue un documentaire à succès de Prime.

Finalement, il a décidé de continuer à jouer et a signé un contrat d’un an avec les Eagles pour cette saison, mais il devait devenir agent libre en mars.

Mais cette fois, il semble qu’il s’éloigne pour de bon et Kelce semblait submergé par l’émotion dans les dernières secondes de la terrible défaite 32-9 de son équipe contre Bucs.

Le vainqueur du Super Bowl, six fois All-Pro et futur intronisé au Temple de la renommée, s’est retourné et a serré dans ses bras l’entraîneur de la ligne offensive Jeff Stoutland alors que le temps approchait de zéro.

Jason, le frère aîné de la star des Chiefs de Kansas City, Travis, a ensuite eu des retrouvailles émouvantes mais brèves avec sa famille sur le terrain – son père, Ed, et sa femme Kylie l’encourageaient depuis la première rangée des tribunes.

Il leur a fait signe à tous les deux alors qu’il quittait le terrain et a été filmé en larmes lors de sa longue et solitaire marche vers le vestiaire.

Kelce a poliment refusé de parler aux médias dans les vestiaires après le match – il parle habituellement de la victoire ou de la défaite des Eagles – et a quitté le stade pour ce qui semble être la dernière fois de sa carrière.

Kelce est venu voir sa femme, Kylie, et son père, Ed, dans des scènes émouvantes à Tampa Bay.

Kelce a poliment refusé de parler aux médias par la suite, un devoir qu’il remplit normalement après le match.

Cela semble être une triste fin pour une carrière qui le verra devenir l’un des plus grands du football.

Le centre a remporté le Super Bowl en 2018 et la saison dernière, il a été battu par son frère alors que les Eagles rencontraient les Chiefs lors du match phare de la NFL.

Cependant, il semble avoir surmonté la perte émotionnelle en soutenant son frère Travis à la fois lors de la ronde de division et lors du match de championnat de l’AFC.

Jason est devenu viral pour ses pitreries lors de la victoire des Chiefs contre les Bills de Buffalo lors de la ronde de division, enlevant sa chemise, sautant de la suite VIP et buvant des bières.

Cependant, il a semblé avoir un meilleur comportement au M&T Bank Stadium dimanche alors qu’il a réussi à garder son maillot pour célébrer le touché de son frère rapproché.