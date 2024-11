L’épouse de James Van Der Beek lui envoie un message touchant au milieu de sa bataille contre le cancer

La deuxième épouse de James Van Der Beek, Kimberly, lui a partagé dimanche un touchant message de soutien, quelques heures seulement après qu’il ait rendu public son combat contre le cancer colorectal.

Le « médical intuitif » de 42 ans Instauré Comment ça marche poste à propos des cardinaux du Nord étant romantiques parce qu’ils « s’accouplent pour la vie, voyagent ensemble, chantent avant de nicher et se nourrissent mutuellement de graines pendant la parade nuptiale ».

Kimberly a sous-titré son message avec un emoji rose et a écrit : « Salut bébé @vanderjames ! »

L’ancien élève de Dawson’s Creek, âgé de 47 ans, a rencontré Van Der Beek (né Brook) en Israël en 2009, et ils ont célébré leur 14e anniversaire de mariage le 1er août.

« 14 ans… Je dis toujours que ça ne semble pas si long. Vous dites toujours que c’est le cas », James – qui compte 3 millions de followers sur les réseaux sociaux – jaillit à l’époque.

La deuxième épouse de James Van Der Beek, Kimberly, lui a partagé dimanche un touchant message de soutien, quelques heures seulement après qu’il ait rendu public son combat contre le cancer colorectal (photo jeudi dernier)

« Rien n’aurait pu nous préparer pour l’année écoulée – sauf peut-être les 12 précédentes. Merci d’être le partenaire le plus incroyable. Vous m’avez ouvert dans des endroits dont je ne savais même pas qu’ils étaient verrouillés et vous m’avez appris à recevoir plus d’amour que je ne le pensais possible.

« Dans le passé, j’ai l’impression que vous avez toujours donné le ton à notre co-évolution, mais cette année, alors que j’ai vécu ma propre transformation radicale, vous avez travaillé sans relâche et avez réussi d’une manière ou d’une autre à le suivre. . Merci pour votre courage, votre force, votre vulnérabilité et votre tendresse. Je suis ravi et reconnaissant de pouvoir faire cette vie avec toi. Et maintenant… rions. Je t’aime au-delà. Joyeux anniversaire. Merci d’être au monde.

Les Van Der Beeks viennent de célébrer Halloween dans leur ranch texan de 36 acres avec leurs six enfants : leur fille Olivia, 14 ans ; fils Josué, 12 ans; sa fille Annabel, 10 ans ; sa fille Emilia, 8 ans ; sa fille Gwendolyn, 6 ans ; et fils Jérémie, 3 ans.

Plus tôt dimanche, la blonde née dans le Connecticut a confirmé Personnes: ‘J’ai un cancer colorectal. J’ai fait face à ce diagnostic en privé et j’ai pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille. Il y a des raisons d’être optimiste et je me sens bien.

On ne sait pas exactement quel est le stade du cancer colorectal de James, mais il semblerait qu’il commence dans le côlon ou le rectum chez un homme sur 23 en moyenne, et 65 % d’entre eux survivent au cours des cinq dernières années.

Van Der Beek se déshabillera pour sensibiliser au cancer colorectal dans l’émission spéciale de deux heures d’Anthony Anderson, The Real Full Monty, diffusée le 9 décembre sur Fox.

Les acteurs Taye Diggs et Tyler Posey ainsi que le plaqueur défensif des Chiefs de Kansas City Chris Jones et le juge de Dancing with the Stars Bruno Tonioli apparaîtront également dans le spécial inspiré du film à succès de Peter Cattaneo de 1997, The Full Monty.

En termes d’acteur, la star invitée de Walker – qui commande 300 $ sur Cameo – incarnera ensuite le père de Drayton Lahey (Noah Beck) dans la romance de lycée de Justin Wu Sidelined: The QB and Me, qui sera diffusée le 29 novembre sur Tubi.

L’article « médical intuitif » de 42 ans a expliqué comment les choses fonctionnent sur les cardinaux du Nord qui sont romantiques parce qu’ils « s’accouplent pour la vie, voyagent ensemble, chantent avant de nicher et se nourrissent mutuellement de graines, bec à bec pendant la parade nuptiale ».

Kimberly a sous-titré son message avec un emoji rose et a écrit : « Salut bébé @vanderjames ! »

L’ancien élève de Dawson’s Creek, âgé de 47 ans, a rencontré Van Der Beek (né Brook) en Israël en 2009, et ils ont célébré leur 14e anniversaire de mariage le 1er août.

Les Van Der Beeks viennent de célébrer Halloween dans leur ranch texan de 36 acres avec leurs six enfants : leur fille Olivia, 14 ans ; fils Josué, 12 ans; sa fille Annabel, 10 ans ; sa fille Emilia, 8 ans ; sa fille Gwendolyn, 6 ans ; et son fils Jérémie, 3 ans

Plus tôt dimanche, la blonde née dans le Connecticut a confirmé à People : « J’ai un cancer colorectal. J’ai fait face à ce diagnostic en privé et j’ai pris des mesures pour le résoudre, avec le soutien de mon incroyable famille. Il y a des raisons d’être optimiste et je me sens bien » (photo du 20 juin)

On ne sait pas exactement quel est le stade du cancer colorectal de James, mais il semblerait qu’il commence dans le côlon ou le rectum chez un homme sur 23 en moyenne, 65 % d’entre eux survivant au cours des cinq dernières années.

Van Der Beek se déshabillera pour sensibiliser au cancer colorectal dans l’émission spéciale de deux heures d’Anthony Anderson, The Real Full Monty, diffusée le 9 décembre sur Fox.