L’épouse de Huw Edwards dit que le présentateur de la BBC est hospitalisé pour des soins de santé mentale après des allégations dans le Sun – en direct

« Dans les circonstances et compte tenu de l’état de santé de Huw, je voudrais demander que la vie privée de ma famille et de tous ceux qui sont pris dans ces événements bouleversants soit respectée. Je sais que Huw est profondément désolé que tant de collègues aient été touchés par les récentes spéculations des médias. Nous espérons que cette déclaration mettra fin à cela.

Les évènements clés

« À la suite des événements récents, des enquêtes supplémentaires ont été menées et des agents ont parlé à un certain nombre de parties pour déterminer si des allégations criminelles ont été faites.

La force a déclaré qu’une réunion avec la BBC et la police du Met plus tôt cette semaine les avait amenés à mener de nouvelles enquêtes.

Correction : un article de ce blog en direct indiquait plus tôt que PA Media et Sky News avaient signalé que Huw Edwards avait démissionné. PA Media, en fait, n’a pas rapporté cela. Sky News a initialement rapporté que la BBC avait déclaré qu’il avait démissionné, bien qu’ils aient ensuite corrigé cela pour dire qu’il ne l’avait pas fait.

Le Met est la deuxième force de police à examiner le contact présumé entre le présentateur de la BBC et les jeunes et à décider qu’il ne s’agissait pas d’un crime.

À peine 48 heures plus tard, la plus grande force de police britannique était suffisamment confiante pour déclarer que quoi qu’il arrive, cela ne les concernait pas.

Pour parvenir à cette décision, ils ont parlé à un certain nombre de parties, dont la BBC, le plaignant présumé et la famille du plaignant présumé, tous deux par l’intermédiaire d’un autre service de police. Il n’y a pas d’autre intervention policière. En tant que tel, le Met a informé la BBC qu’il pouvait poursuivre son enquête interne.

Qui est Huw Edwards ?

Huw Edwards est l’un des visages les plus reconnaissables de la télévision britannique, assurant la couverture des grands événements nationaux et présentant News At Ten de la BBC.

L’homme de 61 ans est à la tête du programme phare d’information nocturne depuis 20 ans.

Edwards, qui est né à Bridgend et a grandi à Llangennech, Carmarthenshire, a rejoint la BBC en tant que stagiaire en 1984.

En quatre décennies au sein de la société, il a fait partie des équipes de diffusion qui ont dirigé la couverture d’événements historiques, notamment les funérailles de la défunte reine en septembre dernier et le couronnement du roi en mai.

Edwards, un père marié de cinq enfants, a annoncé la mort de feu la reine sur la BBC.

Il a été le présentateur incontournable de la BBC pour les grands événements d’actualité et a été au centre des émissions en direct de la couverture électorale, du jubilé de diamant de la reine en 2012 et du jubilé p-latinum en 2022, du mariage du duc et de la duchesse de Cambridge. en 2011, le mariage du duc et de la duchesse de Sussex en 2018 et les funérailles du défunt duc d’Édimbourg en 2021.

Edwards était également la voix de la BBC à Trooping the Colour et au Festival of Remembrance.

Le présentateur de nouvelles a été correspondant de Westminster pendant 13 ans et a joué un rôle clé dans les reportages politiques de la BBC, prenant en charge la couverture électorale de David Dimbleby de longue date en 2019.