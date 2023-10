L’épouse de Humza Yousaf n’est « pas réconfortée » alors que le ministère des Affaires étrangères s’efforce de faire sortir ses parents de Gaza | Nouvelles du Royaume-Uni

L’épouse du Premier ministre écossais Humza Yousaf a déclaré à Sky News que le ministère des Affaires étrangères travaillait dur pour négocier la fuite de ses parents de Gaza, mais qu’elle n’était « pas rassurée » par les chances de succès.

Les États-Unis ont tenté de négocier un accord pour rouvrir le passage égyptien de Rafah avec Gaza afin de permettre aux étrangers de partir et d’acheminer l’aide humanitaire.

La frontière a été fermée à cause des frappes aériennes au début de la guerre. Le ministre des Affaires étrangères, James Cleverley, a déclaré qu’il s’avérait « incroyablement difficile » de laisser passer les gens.

Nadia El Nakla a déclaré qu’elle avait à peine dormi après avoir reçu un appel paniqué de ses parents à 1 heure du matin. qui rend visite à un parent malade dans la région déchirée par la guerre.

Mme El Nakla a déclaré à Sky News qu’elle et son mari, le chef du SNP, s’étaient endormis quelques instants avant d’être alertés d’une éventuelle frappe imminente sur la propriété de Gaza où résident ses parents. Il s’est avéré que c’était une fausse alerte.

Les forces israéliennes se sont positionnées le long de la frontière de Gaza, assiégeant le territoire, avant ce qu’Israël considère comme une vaste campagne visant à démanteler le groupe militant du Hamas.

Mme El Nakla, conseillère du SNP, a déclaré à Sky News que ses proches étaient en pourparlers en cours avec le ministère des Affaires étrangères.

Elle a déclaré : « Les négociations sont en cours. Ils m’ont dit que, écoutez, c’est personnel pour eux. Ils ont des choses là-bas et ils veulent désespérément que les gens partent.

« Mais les négociations sont en cours. Et même si je crois sincèrement que ce n’est pas une consolation pour moi, je veux juste qu’ils soient là le plus tôt possible. »

En savoir plus sur Sky News :

Le ministre des Affaires étrangères écossais lance un appel en larmes au sujet de sa famille à Gaza

Mises à jour en direct sur la guerre entre Israël et le Hamas

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:39

La belle-mère de Humza Yousaf « coincée » à Gaza



« Ce sentiment d’impuissance est vraiment poignant »

L’épouse de M. Yousaf a parlé des conséquences néfastes de la panique constante.

Elle a déclaré : « Ma mère a appelé vers 1 heure du matin. Dès que j’ai entendu Humza dire ‘c’est ta mère’, je me suis immédiatement sentie malade et elle pleurait et elle a dit : ‘Nous avons quitté la maison, nous ne savons pas où.’ allaient.’

« Ce qui était vraiment difficile, c’est qu’ils me demandaient beaucoup ce qu’ils devaient faire et je ne savais pas quoi faire pour assurer leur sécurité. Ce sentiment d’impuissance est donc vraiment poignant en ce moment. »

Plus tôt dimanche, la conférence du SNP a adopté une motion d’urgence appelant le gouvernement britannique à soutenir les demandes des Nations Unies concernant la mise en place d’un couloir humanitaire permettant aux personnes de partir et à l’aide d’entrer sur le territoire pour « atténuer la tragédie humaine qui s’y déroule ». à Gaza ».

Le communiqué indique que le SNP « condamne sans équivoque les attaques terroristes du Hamas, appelle à la libération inconditionnelle de tous les otages et reconnaît le droit d’Israël, en commun avec toutes les nations, à se protéger du terrorisme ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





18h18

Dans son intégralité : Humza Yousaf condamne Israël



Les membres de la famille « doivent se dire au revoir comme si c’était la dernière fois »

Mme El Nakla a déclaré lors de la conférence du SNP à Aberdeen que les membres de sa famille se disaient au revoir « comme si c’était la dernière fois ». les civils de Gaza reçoivent l’ordre d’évacuer le nord.

« Des familles comme la mienne doivent déménager et se dire au revoir comme si c’était la dernière fois », a-t-elle déclaré.

« Hier, alors que nous espérions qu’il partirait, mon père a dit au revoir à ma grand-mère pour ce que nous pensions être la dernière fois. Chaque personne à Gaza attend de mourir.

Mme El Nakla a déclaré lors de la conférence qu’une « horreur inimaginable » se déroulait, ajoutant que « chaque personne à Gaza attend de mourir ».

Elle a ajouté : « Pas de nourriture, pas d’eau, pas d’électricité. Nous assistons à une attaque contre l’humanité et j’ai l’impression que mon cœur commence à se transformer en pierre.

« Gaza est anéantie comme jamais auparavant. »

Mme El Nakla a profité de son discours pour appeler le Royaume-Uni et les dirigeants du monde à « donner aux enfants de Gaza une chance de vivre ».

« Au lieu d’envoyer des avions espions, le Royaume-Uni devrait envoyer du matériel », a-t-elle déclaré lors de la conférence.

Elle a ajouté : « Nous n’assistons pas à une catastrophe naturelle, cela peut être stoppé.

« Cela ne peut se produire que lorsque les dirigeants du monde recourent à la diplomatie, au lieu de recourir aux armes, et s’efforcent de promouvoir la paix plutôt que la guerre. »

M. Yousaf a embrassé sa femme après son discours à la conférence, puis a essuyé ses larmes.

Dans une interview avec Beth Rigby de Sky plus tôt cette semaine, M. Yousaf, en larmes, a déclaré qu’il se sentait « impuissant » pour protéger sa famille.