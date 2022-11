L’épouse de Govinda, Sunita, souhaite avoir un autre bébé, laisse tout le monde en grand écart en disant ‘ghar chal ke product…’

Govinda est l’un des meilleurs acteurs de Bollywood qui nous a divertis dans les années 90. Mais nous ne savions pas que sa partenaire de vie Sunita est beaucoup plus «vivante» et «divertissante» que notre bien-aimée Chi Chi. Dans le prochain épisode d’Indian Idol, Govinda a honoré la série en tant qu’invité spécial avec le plus bel homme de Bollywood, Dharmendra.

Au cours de l’épisode, un clip de The Kapil Sharma Show a été joué où Govinda a révélé que pendant que Sunita était enceinte de Yashvardhan Ahuja, Govinda avait l’habitude de garder une photo de Dharmendra devant sa femme. Il souhaitait avoir un enfant aussi fringant que la star vétéran. Plus tard, le fils de Govinda, Yash, fait sa première apparition à l’écran en rejoignant ses parents dans l’émission. Tout en reconnaissant Dharmendra pour leur fils, Sunita a fait un commentaire effronté. Mme Ahuja a dit : « Chi Chi Yash peth mein tha toh Dharam ji ka photo diya mujhe to maine itna acha product nikaal dia. Aaj saakshaat Dharam ji ko dekha hai… toh chalo ghar chalke ek aur product nikaalte hain », cela a laissé tout le monde dans des divisions comprenant Govinda, Neha Kakkar, Himesh Reshammiya et Vishal Dadlani. Dharmendra a fait l’éloge de Sunita en la qualifiant de “belle et vivante”.

Regardez la promo







Pour les non-initiés, Govinda a la chance d’avoir une fille Tina Ahuja et un fils Yash. La fille de la star de Raja Babu a fait ses débuts à Bollywood avec Gippy Grewal dans Second Hand Husband (2015), mais le film n’a pas fait de merveilles et la carrière de Tina n’a jamais décollé. De l’autre côté, Yash évite les feux de la rampe depuis de nombreuses années. Mais il a finalement fait sa première véritable apparition à l’écran sur Indian Idol.

Récemment, un homme a salué Govinda dès qu’il est sorti de sa voiture lorsqu’il a été récemment vu à l’aéroport de Mumbai. Il n’était autre que son sosie. L’homme s’est approché de Govinda, lui a offert un bouquet, lui a touché les pieds et l’a engagé dans une longue conversation. Govinda lui a réservé un accueil chaleureux et a souri tout le temps. Sur le front du travail, Govinda a été vu pour la dernière fois à Rangeela Raja.