L’épouse de Govinda, Sunita Ahuja, se jette sur l’acteur

Dans l’émission de téléréalité musicale, « Indian Pro Music League », Sunita a parlé de son souhait prolongé. Elle, Govinda et leur fille Tina étaient des invités spéciaux dans un épisode spécial de quatre-vingt-dix. Sunita a partagé qu’au cours de leurs 36 ans de mariage, elle a vu Govinda comme le « meilleur frère, le meilleur fils, le meilleur père et le meilleur mari ».

« J’ai un souhait, je devrais avoir un fils comme lui. La façon dont il était avec ses parents et à quel point il s’occupait d’eux me donne envie d’avoir un fils comme lui », a déclaré Sunita.

Dans l’épisode, l’acteur a partagé quelques grands exemples de sa carrière. Il a dansé sur « Quel est votre numéro de téléphone » et « UP wala thumka » et a été surpris par les messages de ses fans, amis et co-stars.

Réagissant à l’appréciation de l’acteur, l’acteur a déclaré: « Merci beaucoup pour cela, voir cette vidéo a fait revenir tant de souvenirs. Je dois dire qu’il y a très peu de gens chanceux qui peuvent servir leurs parents et avoir la chance de prendre soin de eux, j’ai eu la chance d’avoir eu la chance de servir mes parents. Je suis vraiment reconnaissant. Je me souviens comment ma mère chantait tous les jours pour nous et notre journée commençait par nous écouter sa belle voix,

Govinda a également parlé de sa mère. Il a dit: « Les gens lui demandaient aussi pourquoi elle priait autant, mais ce rêve, rentrer à la maison et réussir était le résultat d’elle, de son travail acharné et de ses bénédictions. Je n’aurais jamais pensé que je sortirais de ce chawl , mais tout est arrivé parce que ma mère croyait en moi. »

Pour les inconnus, Govinda et Sunita se sont mariés en 1987. Outre Tina, ils ont également un fils nommé Yashvardhan.