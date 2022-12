L’épouse de George Clooney, Amal, époustouflante en argent au Kennedy Center Honors – Hollywood Life

Voir la galerie





Voler la vedette ! Alors que George Clooney61 était l’invité d’honneur lors de la 45e édition annuelle des Kennedy Center Honors le samedi 4 décembre, il était difficile de garder les yeux sur sa magnifique épouse Amal Clooney44. L’avocat des droits de l’homme, 44 ans, ressemblait à un rêve vêtu de cristaux ornés Valentino lors de l’affaire de Washington DC, honorant “les artistes qui ont marqué de manière indélébile le paysage culturel américain”.

Amal évoquait le vieux glamour hollywoodien dans sa robe étincelante, qui était une coquille blanche nacrée recouverte de cristaux et de paillettes. La robe longue étreignait sa silhouette svelte tout en laissant tomber une manche mince de son épaule avec flirt.

Fidèle au thème scintillant, elle a accessoirisé avec une pochette argentée scintillante, un gros bracelet manchette et des boucles d’oreilles en diamant. Elle avait même des talons pointus chromés. Les cheveux d’Amal étaient coiffés en boucles lâches brun chocolat et elle souriait derrière des lèvres cramoisies.

Alors qu’Amal était au centre de l’attention, George était toujours aussi pimpant. Il a porté un smoking classique, ainsi que le col arc-en-ciel décerné aux lauréats du Kennedy Center.

Lors du gala, George a été honoré aux côtés Gladys Chevalier, Tania Léon, bonoet Amy Grant. La soirée était animée par le président Joe Biden et Première Dame Jill Biden. Les chers amis de l’acteur d’Ocean’s 11 Julia Robert et Matt Damon assisté, ainsi que Ariana DeBose, Sacha Baron Cohenet île de pêcheur.

Bien que le statut d’icône de George soit indéniable, le président Biden a plaisanté sur l’identité de la vraie star tout en présentant l’acteur-réalisateur et ses collègues lauréats. Selon Newsweek, le président a déclaré à l’auditoire : « Les lauréats du Kennedy Center de cette année forment un groupe de personnes incroyable. Et nous, les gens que nous voyons des personnages. Nous voyons le mari d’Amal Clooney.

Le Kennedy Center Honors a eu lieu pour la première fois en 1978. L’événement de cette année sera télévisé via SCS le 22 décembre.