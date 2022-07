L’épouse de Djokovic prend un journaliste après la remarque d’un ‘garçon d’affiches anti-vax’

Novak Djokovic a remporté Wimbledon dimanche, mais devrait être exclu du prochain Grand Chelem à New York

L’épouse de Novak Djokovic, Jelena, a lancé une défense féroce de son mari et de sa position vaccinale après qu’un journaliste de tennis ait accusé la star serbe d’être une “garçon d’affiches anti-vax.”

Djokovic a été couronné champion de Wimbledon pour la septième fois dimanche en battant l’Australien Nick Kyrgios dans une bataille en quatre sets.

Le titre était un 21e Grand Chelem pour Djokovic et le place juste un derrière Rafael Nadal dans leur lutte pour un record de tous les temps.

Mais l’apparition au All England Club pourrait être la dernière fois que Djokovic est vu à un Grand Chelem jusqu’en mai de l’année prochaine.

Les règles d’entrée américaines sur les étrangers non vaccinés semblent empêcher le joueur de 35 ans d’être autorisé à entrer dans le pays pour participer à l’US Open en août et septembre.

L’expulsion de Djokovic d’Australie plus tôt cette année pourrait également signifier qu’il lui est interdit de jouer au Grand Chelem de Melbourne pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans. Cela ferait de l’Open de France 2023 la prochaine fois qu’il s’alignerait pour un tournoi majeur.

Commentant après la victoire de Djokovic à Wimbledon, l’écrivain de tennis Ben Rothenberg, qui a figuré sur les pages du New York Times, USA Today et ailleurs, a tweeté : “À moins qu’il n’y ait un changement rapide dans la loi américaine sur l’immigration, Wimbledon sera le dernier événement du Grand Chelem de Djokovic de l’année.

“Les États-Unis exigent la vaccination pour que les étrangers puissent entrer, et Djokovic a fermement déclaré qu’il avait exclu de se faire vacciner, se retranchant comme un posterboy anti-vax.”

C’est le commentaire final qui a semblé enrager Jelena Djokovic, qui a riposté dans les réponses : “Pardon. Assurez-vous simplement qu’il est noté que VOUS l’avez étiqueté comme poster boy antivax pour quelque raison que ce soit. Il a simplement répondu quel est SON choix de corps.

Rothenberg, qui a souvent critiqué Djokovic, a répondu : « Je comprends que c’est son choix.



«Mais je dis aussi que sa décision d’être si fermement contre les vaccins qu’elle limite sa capacité à jouer des tournois a fait de lui, involontairement ou non, une immense icône du mouvement anti-vax. Je l’ai vu très clairement lors de l’Open d’Australie.

Les Djokovics ont partagé un moment émouvant après la dernière victoire de Novak à Wimbledon. © Steven Paston / PA Images via Getty Images





Jelena, qui était dans les tribunes et à Wimbledon et a partagé un baiser passionné avec son mari après sa victoire, a riposté : «Vous créez un récit très critique qui correspond à votre programme.

« Il choisit simplement ce qui convient le mieux à son corps. S’il ne joue pas parce qu’il a fait ce choix, il n’y a pas de problème. »

Rothenberg ne pouvait toujours pas le laisser mentir, tirant: «Je peux accepter le jugement.

«Je crois que chaque citoyen, en particulier les personnalités publiques, avait le devoir d’agir de manière responsable avec des actions et des messages de santé publique pendant la pandémie, et en tant que personne qui a couvert Novak en tant que champion influent qu’il est, il m’a profondément déçu à plusieurs reprises.»

Jelena a alors suggéré que Rothenberg en avait simplement pour son mari.

“Merci de partager vos convictions. J’espère que vous ne serez pas jugé pour eux. Ou devenez l’affiche de la haine et de l’intimidation. On ne sait jamais”, a-t-elle répondu.

“Vous êtes également une figure influente, s’il vous plaît, ne décevez pas continuellement. À moins que ce ne soit votre rôle.

S’exprimant après son triomphe à Wimbledon – son quatrième consécutif au All England Club – Djokovic a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se faire vacciner contre Covid-19 simplement pour pouvoir jouer aux États-Unis.

“Je ne suis pas vacciné et je ne prévois pas de me faire vacciner, donc la seule bonne nouvelle que je peux avoir est qu’ils retirent la carte de vaccin verte obligatoire ou tout ce que vous appelez pour entrer aux États-Unis ou une exemption”, dit Djokovic.

L’icône du tennis américain John McEnroe a imploré les politiciens américains d’autoriser Djokovic à entrer dans le pays, appelant la situation “ridicule.”

Djokovic a insisté sur le fait qu’il n’est pas un anti-vaxxer, mais qu’il prône simplement la liberté de choix sur ce que les gens mettent dans leur corps.

“Les principes de prise de décision sur mon corps sont plus importants que n’importe quel titre ou quoi que ce soit d’autre. J’essaie d’être en harmonie avec mon corps autant que possible », Djokovic a déclaré à la BBC plus tôt cette année.

« Je n’ai jamais été contre la vaccination. Je comprends que dans le monde entier, tout le monde essaie de faire de gros efforts pour gérer ce virus et voir, espérons-le, bientôt la fin de ce virus.