L’épouse de Dave Grohl, Jordyn Blum, « ne lui fait pas confiance » après le scandale du bébé : rapport

Dave Grohl s’efforce toujours de regagner la confiance de sa femme Jordyn Blum après avoir annoncé qu’il avait accueilli un bébé hors de leur mariage.

«Ça a été dur pour elle. Mais elle ne pense pas à son mariage », a déclaré une source. dit aux gens Jeudi, après que le leader des Foo Fighters ait annoncé la nouvelle au public il y a près d’un mois.

« Elle ne fait pas confiance à Dave. Elle ne porte pas son alliance », a ajouté la source.

« Elle s’appuie sur un groupe de copines. Elle se sent chanceuse d’être entourée d’amour et de soutien.

La source a déclaré que Blum – qui partage ses filles Violet, 18 ans, Harper, 15 ans et Ophelia, 10 ans, avec Grohl – « se concentre sur sa propre vie et sur ses filles ».

Le 10 septembre, le père de quatre enfants a choqué ses fans en apprenant qu’il avait accueilli un enfant amoureux.

« Je suis récemment devenu père d’une petite fille, née hors de mon mariage », a-t-il déclaré. a écrit sur Instagram à l’époque.

«J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon.

L’ancien batteur de Nirvana, 55 ans, n’a divulgué aucune information sur la mère de son nouveau-né dans son message.

Depuis cette nouvelle, Grohl fait profil bas.

Son groupe, les Foo Fighters, a annulé son concert au Soundside Music Festival à Bridgeport, Connecticut, qui devait avoir lieu le 27 septembre.

Le groupe aurait également l’intention de prendre une « pause » dans ses performances afin que Grohl puisse se concentrer sur sa présence accrue auprès de sa famille.

Pour l'essentiel, Grohl a fait profil bas depuis qu'il a révélé la nouvelle.

Cependant, il est sorti ce week-end lorsque Page Six a obtenu des photos exclusives des achats de Grohl Halloween avec sa plus jeune fille, Ophelia.

Sur les photos, le musicien de « Pretender » a visité un magasin Spirit of Halloween de Los Angeles – sans son alliance – pour récupérer des décorations pour les prochaines vacances effrayantes.

Il a également abandonné son alliance mercredi lorsqu’il a été vu en train de faire des courses à Los Angeles.

Pendant ce temps, Blum n’a été vue que quelques fois en public depuis que la nouvelle de l’infidélité de son mari a fait la une des journaux.

Une semaine après la révélation du bébé, la maman de trois enfants a été vue arrivant pour une séance d’entraînement avec son entraîneur de tennis, Christopher Crabb.

La belle blonde, qui s’est mariée avec Grohl en 2003, ne portait pas d’alliance.

Grohl aurait l’habitude d’être trop affectueux avec les femmes.

Mois dernier, Le Post a rapporté que le guitariste s’est rapproché de la star de l’industrie du cinéma pour adultes Annaliese Nielsen et que son ex-colocataire les a vus se mettre à l’aise en 2018.

Et People a rapporté que son comportement coquette envers d’autres femmes aurait été « blessant » pour sa femme – avant même que la maîtresse ne soit portée à son attention.

« Le comportement affectueux de Dave a été un obstacle dans leur mariage », a déclaré un initié dit au point de vente mois dernier. « Cela a été blessant pour Jordyn. »

En fait, la nouvelle que Grohl ait un bébé en dehors de son mariage n’a pas été un choc pour ses amis proches et ceux de Blum.