L’épouse de Clarence Thomas, Ginni, a exhorté le Wisconsin à annuler la perte électorale de Trump

Le Washington Post a rapporté pour la première fois jeudi qu’elle avait écrit à deux législateurs républicains du Wisconsin, la sénatrice de l’État Kathy Bernier et le représentant de l’État Gary Tauchen, le 9 novembre 2020, “pratiquement au même moment où les législateurs de l’Arizona ont reçu une copie textuelle du message de Thomas. “

On savait déjà que l’avocat conservateur Ginni Thomas avait contacté les législateurs de l’Arizona avec une demande similaire visant à annuler la victoire de Biden là-bas.

Virginia “Ginni” Thomas, l’épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, a envoyé un e-mail aux législateurs du Wisconsin en novembre 2020 et leur a demandé d’annuler efficacement la défaite électorale du président Donald Trump face au président Joe Biden dans cet État, selon les courriels divulgués jeudi.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

“Veuillez rester ferme face aux pressions médiatiques et politiques”, disaient ces e-mails, selon The Post, qui les a obtenus du groupe de surveillance Documented.

“S’il vous plaît, réfléchissez à l’incroyable autorité qui vous est accordée par notre Constitution. Et ensuite, s’il vous plaît, prenez des mesures pour vous assurer qu’une liste vierge d’électeurs est choisie pour notre État”, a écrit Thomas.

Documented a obtenu les e-mails via une demande en vertu des lois sur les archives publiques du Wisconsin. Le groupe a publié une copie des courriels en ligne plus tard jeudi.

Le rapport intervient plus d’un mois après que la représentante Liz Cheney, R-Wyo., A déclaré que le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’émeute pro-Trump du 6 janvier 2021 au Capitole américain envisageait de délivrer une assignation à Ginni Thomas.

Thomas a envoyé les e-mails aux législateurs de l’Arizona et du Wisconsin via le site en ligne FreeRoots, qui fournit des messages pré-écrits pouvant être envoyés à plusieurs élus.

L’Arizona et le Wisconsin ont envoyé des électeurs de Biden au Collège électoral, car il a remporté le vote populaire dans les deux États. Le Collège électoral l’a ensuite nommé vainqueur de l’élection de 2020.

Un avocat de Thomas et une porte-parole de la Cour suprême n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC concernant ses e-mails.

Le plaidoyer de Thomas pour des causes conservatrices alors que son mari siège à la Haute Cour a suscité la controverse ces dernières années.

Thomas a envoyé 29 messages au chef de cabinet de la Maison Blanche de Trump, Mark Meadows après les élections de 2020, l’encourageant à poursuivre les efforts en cours pour annuler la victoire de Biden, a rapporté CBS News en mars.

“Aidez ce grand président à rester ferme, Mark !!!… Vous êtes le leader, avec lui, qui défend la gouvernance constitutionnelle américaine au bord du précipice”, a-t-elle écrit à Meadows le 10 novembre 2020. “La majorité connaît Biden et la gauche tente le plus grand braquage de notre histoire.”

Plusieurs efforts pour annuler efficacement les pertes de Trump dans les États du champ de bataille se sont retrouvés devant la Cour suprême après les élections. Aucun de ces efforts n’a abouti.

En janvier, Clarence Thomas était le seul juge de la Cour suprême à soutenir la demande de Trump de bloquer les dossiers de la Maison Blanche d’être envoyé au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier.

Cette émeute a commencé après que Trump et ses alliés ont faussement affirmé pendant des semaines qu’il avait en fait remporté l’élection présidentielle et que la victoire de Biden était le résultat d’une fraude électorale généralisée dans des États comprenant l’Arizona et le Wisconsin.

La violence a interrompu une session conjointe du Congrès pendant des heures alors que les législateurs se réunissaient pour confirmer la victoire du Collège électoral de Biden.