L’épouse de Chiranjeevi Sarja, Meghana Raj, partage une photo à la mémoire de son mari avant son premier anniversaire de décès

L’ancien politicien et acteur indien du grand écran Chiranjeevi Sarja connu pour ses talents de breakdance avait subi une crise cardiaque massive le 7 juin de l’année dernière et c’est à ce moment-là qu’il a rendu son dernier soupir. Il s’était effondré chez lui et avait été transporté d’urgence dans un hôpital de Bengaluru. L’hôpital a fait de son mieux pour le sauver, mais l’industrie avait alors perdu l’étoile.

Sa femme, l’actrice Meghana Raj, était alors enceinte de cinq mois, ce qui a rendu la perte de son mari encore plus tragique. La famille Sarja a ensuite eu la chance d’avoir un petit garçon que Meghana appelle Jr. Chiru.

Cela fait maintenant un an que nous avons perdu l’acteur et en souvenir de lui, sa femme a partagé une photo réconfortante. Dans le message, Chiranjeevi peut être vu en train de regarder Meghana avec le plus grand amour et affection pendant qu’elle parle. La photo était sous-titrée « Nous, le mien » avec un emoji en forme de cœur.

La section des commentaires était inondée d’émojis cardiaques et de commentaires aimables en sa mémoire. La meilleure amie de Meghana, Nazirya, et l’actrice Samyukta Hornad ont également commenté la publication et lui ont exprimé leur gratitude et leur amour.

Il y a quelques jours, Meghana a publié une vidéo sincère de Jr. Chiru dans laquelle on le voyait identifier son père, ce qui était extrêmement bouleversant pour elle et les internautes.

Dans une interview avec The Times of India, Meghana a déclaré: «Le matin, quand il se réveille, je l’emmène à Chiru et lui montre et dis » Appa nodu « . Ces derniers temps, il est très excité quand il voit Chiru. Il essaie de saisir la photo et s’attend à ce qu’il le tienne et le porte.

Meghana a ajouté: « Il crie et fait des bruits de bébé devant lui. Je suis très fier de cette vidéo en particulier, car il n’a que six mois et comprend que Chiru est son Appa. C’était un moment de fierté pour moi et je voulais les fans aussi de le voir. »