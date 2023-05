L’épouse de Bruce Willis révèle une mise à jour déchirante sur la santé de la légende par intérim contre la démence

Emma, ​​l’épouse de BRUCE Willis, a donné une mise à jour déchirante sur la bataille contre la démence de la légende par intérim.

Sa fille Rumer, 34 ans, avait précédemment révélé qu’il avait reçu un diagnostic de démence frontotemporale (connue sous le nom de FTD).

Getty

L’épouse de Bruce Willis, Emma, ​​a publié une mise à jour déchirante sur le diagnostic de son mari[/caption] AFP

L’acteur hollywoodien est actuellement aux prises avec une démence frontotemporale (connue sous le nom de FTD)[/caption]

Emma Heming Willis, 44 ans, a assisté à une projection du film Little Empty Boxes, qui est un long métrage documentaire de Max Lugavere sur la bataille de sa mère contre la démence.

Mais tout en faisant l’éloge du film, la star s’est ouverte sur l’état de son mari en admettant que les options de traitement sont « minces ».

« Lorsque vous vivez dans le monde de la démence, vous savez que les options sont minces.

« Mais certains ne prendront pas cette position allongée qui est la façon dont le changement est fait, et j’ai pu être témoin de la beauté de cette nuit dernière. »

Cela survient après qu’Emma a ému les fans aux larmes après avoir partagé un hommage vidéo touchant à son mari bien-aimé de 68 ans, alors qu’il lutte contre la démence.

Elle a partagé plusieurs souvenirs spéciaux en mars en l’honneur de l’anniversaire de Bruce ainsi que de leur 14e anniversaire de mariage.

Plus récemment, elle a publié une vidéo de retour de 2019 filmée par la première épouse de Bruce, Demi Moore, 60 ans.

Dans le mini-film, sur la chanson de Coldplay Fix You, Emma et Bruce ont célébré leur 10e anniversaire en renouvelant leurs vœux de mariage.

Le couple s’est marié pour la première fois aux îles Turques et Caïques le 21 mars 2009 et le mariage a été suivi par les filles et l’ex-femme de Bruce.

La fille de Bruce, Rumer, 34 ans, qu’il partage avec Demi Moore, a partagé la nouvelle déchirante du diagnostic de son père sur Instagram.

Dans son message, elle a expliqué que l’état de Bruce était malheureusement « non traitable » et « a progressé ».

« Depuis que nous avons annoncé le diagnostic d’aphasie de Bruce au printemps 2022, l’état de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence frontotemporale (appelée DFT).

« Malheureusement, les problèmes de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Bien que cela soit douloureux, c’est un soulagement d’avoir enfin un diagnostic clair.

Getty

Rumer Willis a précédemment révélé la nouvelle de son diagnostic dans un message émotionnel sur Instagarm[/caption] Getty

Bruce a été marié à l’actrice Demi Moore de 1987 à 2002, date à laquelle ils ont ensuite divorcé, avant de devenir de bons amis.[/caption]