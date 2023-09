L’épouse de Bruce Willis qualifie sa démence frontotemporale de « bénédiction » et de « malédiction »

L’épouse de l’acteur Bruce Willis a expliqué comment la famille gère son diagnostic de démence frontotemporale, affirmant que malgré les défis, cela a appris à sa famille comment aimer et prendre soin de lui.

La famille de l’acteur de « Die Hard » a annoncé en mars 2022 que Willis avait reçu un diagnostic d’aphasie qui « avait un impact sur ses capacités cognitives » et que l’homme de 68 ans s’éloignerait de sa carrière au cinéma. La famille a annoncé en février qu’on lui avait diagnostiqué une démence frontotemporale.

Son épouse, Emma Heming Willis, a déclaré lundi dans l’émission « TODAY » de NBC : « Ce que j’apprends, c’est que la démence est difficile. C’est dur pour la personne diagnostiquée, c’est dur aussi pour la famille. Et ce n’est pas différent pour Bruce, ni pour moi ou pour nos filles. Et quand ils disent que c’est une maladie familiale, c’est vraiment le cas.

Heming Willis s’est qualifiée de « partenaire de soins » et sa famille a été « ouverte et honnête » à propos de la maladie.

« Le plus important était de pouvoir, pour nous, dire ce qu’était la maladie, expliquer de quoi il s’agissait, car quand on sait ce qu’est la maladie d’un point de vue médical, tout cela a un sens », a-t-elle expliqué. était important que nous laissions [our daughters] Je sais ce que c’est parce que je ne veux pas qu’il y ait de stigmatisation ou de honte liée au diagnostic de leur père ou à toute forme de démence.

Bruce Willis et Emma Heming Willis à Los Angeles, en 2013. Fichier Kevin Winter / Getty Images

Le couple partage deux jeunes filles. Bruce Willis a trois filles adultes avec sa première épouse, Demi Moore.

Elle a pris la parole à l’émission matinale en l’honneur de Semaine mondiale de sensibilisation au FTD.

La démence frontotemporale, connue sous le nom de FTD, est un « terme générique » désignant un groupe de troubles cérébraux qui affectent les lobes frontaux et temporaux du cerveau et sont généralement associés à la personnalité, au comportement et au langage, selon le Clinique Mayo.

Les symptômes varient, certaines personnes subissant des « changements spectaculaires dans leur personnalité » et devenant impulsives ou émotionnellement indifférentes tandis que d’autres utilisent la capacité d’utiliser correctement le langage, selon la clinique.

Il n’existe aucun remède contre la démence frontotemporale, bien que les médicaments puissent améliorer la qualité de vie en réduisant l’agitation, l’irritabilité et la dépression qui y sont parfois associées, selon l’étude. Institut national sur le vieillissement.

Susan Wilkinson, directrice générale de l’Association pour la dégénérescence frontotemporale, a expliqué que la FTD est souvent mal diagnostiquée.

« C’est l’une des parties les plus déroutantes car elle est moins courante. La plupart des médecins ne la connaissent pas, donc cela peut prendre près de quatre ans en moyenne pour que les gens soient diagnostiqués. … Ils accumulent de nombreuses erreurs de diagnostic en cours de route. Souvent, la dépression , la maladie bipolaire, la maladie d’Alzheimer », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si Willis était conscient de son propre état, Heming Willis a répondu : « Difficile de le savoir ».

Wilkinson a ajouté : « Ce que nous savons, c’est qu’il est évident que la maladie peut commencer dans les lobes frontaux et temporaux, comme son nom l’indique, et que l’une des choses que le lobe frontal contrôle est la perception de soi. Donc nous ne savons vraiment pas. Certaines personnes, c’est la première chose qu’elles perdent, la compréhension qu’elles ont elles-mêmes changé, et d’autres la conservent pendant longtemps. »

Heming Willis a qualifié le diagnostic de son mari de « bénédiction et malédiction ».

« Honnêtement, il est le cadeau qui continue à être offert. Amour. Patience. Résilience. Tellement de choses et il nous apprend, à moi et à toute notre famille. Pour moi, être ici à faire ça, ce n’est pas ma zone de confort. C’est le pouvoir de Bruce », a-t-elle déclaré.

Elle a néanmoins maintenu qu’il se passait « tant de belles choses dans nos vies ».

« C’est vraiment important pour moi de lever les yeux sur le chagrin et la tristesse pour pouvoir voir ce qui se passe autour de nous. Bruce voudrait vraiment que nous soyons dans la joie de ce qui est, a-t-elle ajouté. « Il voudrait vraiment que nous soyons dans la joie de ce qui est. moi et notre famille. »